В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Амали Арене» 1 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

Сыграв в 32 матчах, «Болтс» захватили 46 очков, что дало им право возглавить Атлантический дивизион. От второй команды — «Флориды» «молнии» оторвались на 2 пункта.

Почти всю вторую половину декабря «Тампа-Бэй» шла без поражений. Беспроигрышная серия подарила болельщикам «Лайтнинг» четыре подряд встречи, в которых их любимцы выносили соперников.

Однако не в каждой игре парни Джона Купера бились с реальными топами НХЛ. В стартовом матче отрезка «Болтс» вырвали победу у «Лос-Анджелеса» (3:2 ОТ), после чего прихлопнули «Оттаву» (2:1).

Все прогнозы на НХЛ

Серьезным испытанием для «Тампы» стал поединок с «Вегасом». Но с ним хоккеисты Купера справились (4:3). Позже «Лайтнинг» переиграли «Монреаль» (5:4 ОТ), а в конце года были опозорены «Флоридой» (3:9).

«Рейнджерс»

Парни с Манхэттена взяли 42 очка в 31 игре чемпионата, а в турнирной таблице Столичного дивизиона закрепились на третьем месте. Четвертый «Питтсбург» они держат на расстоянии в 3 балла.

В предновогодний период на «Рейнджерс» посыпались проблемы, из-за которых «синерубашечники» пережили четыре поражения в пяти предыдущих поединках.

В одной из четырех неудачных встреч ребята Жерара Галлана уступили «Нэшвиллу» дома (0:1), а через 2 дня состоялся визит в Денвер, где «рейнджеры» оказались слабее «Колорадо» (2:4).

Редкую в последнее время победу «Рейнджерс» захватили в игре с «Аризоной» (3:2), после которой банда из Нью-Йорка уступила «Вегасу» (2:3 Б) и «Флориде» (3:4).

Коэффициенты

На «Тампу-Бэй» букмекеры дают коэффициент 2.18, а на «Рейнджерс» они предлагают зарядить за 2.82. Вероятность ничейного исхода — 4.62.

Прогноз

По ходу всего сезона «Рейнджерс» испытывают трудности в играх с топ-клубами , а в Столичном дивизионе они закрепились наверху благодаря удачным матчам с середняками. С таким соперником парни Купера справятся без нервов.

Ставка

Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит с коэффициентом 2.18.