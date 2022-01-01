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    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 2.18) на хоккейный матч НХЛ 1 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»
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    «Тампа» против «Лос-Анджелеса»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Амали Арене» 1 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тампа-Бэй»

    Сыграв в 32 матчах, «Болтс» захватили 46 очков, что дало им право возглавить Атлантический дивизион. От второй команды — «Флориды» «молнии» оторвались на 2 пункта.

    Почти всю вторую половину декабря «Тампа-Бэй» шла без поражений. Беспроигрышная серия подарила болельщикам «Лайтнинг» четыре подряд встречи, в которых их любимцы выносили соперников.

    Однако не в каждой игре парни Джона Купера бились с реальными топами НХЛ. В стартовом матче отрезка «Болтс» вырвали победу у «Лос-Анджелеса» (3:2 ОТ), после чего прихлопнули «Оттаву» (2:1).

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    Серьезным испытанием для «Тампы» стал поединок с «Вегасом». Но с ним хоккеисты Купера справились (4:3). Позже «Лайтнинг» переиграли «Монреаль» (5:4 ОТ), а в конце года были опозорены «Флоридой» (3:9).

    «Рейнджерс»

    Парни с Манхэттена взяли 42 очка в 31 игре чемпионата, а в турнирной таблице Столичного дивизиона закрепились на третьем месте. Четвертый «Питтсбург» они держат на расстоянии в 3 балла.

    В предновогодний период на «Рейнджерс» посыпались проблемы, из-за которых «синерубашечники» пережили четыре поражения в пяти предыдущих поединках.

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    • В одной из четырех неудачных встреч ребята Жерара Галлана уступили «Нэшвиллу» дома (0:1), а через 2 дня состоялся визит в Денвер, где «рейнджеры» оказались слабее «Колорадо» (2:4).

    Редкую в последнее время победу «Рейнджерс» захватили в игре с «Аризоной» (3:2), после которой банда из Нью-Йорка уступила «Вегасу» (2:3 Б) и «Флориде» (3:4).

    Коэффициенты

    На «Тампу-Бэй» букмекеры дают коэффициент 2.18, а на «Рейнджерс» они предлагают зарядить за 2.82. Вероятность ничейного исхода — 4.62.

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    Прогноз

    По ходу всего сезона «Рейнджерс» испытывают трудности в играх с топ-клубами, а в Столичном дивизионе они закрепились наверху благодаря удачным матчам с середняками. С таким соперником парни Купера справятся без нервов.

    Ставка

    Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит с коэффициентом 2.18.

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    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 01.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Тампа-Бэй» разберется дома с манхэттенской бандой?
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