В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Арене-2000» 29 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

После 43 матчей на счету ярославцев лежат 54 балла. Сейчас этого достаточно для пятого места в таблице Западной конференции. «Северсталь» «Локо» подвинул благодаря лучшим дополнительным показателям.

В первой половине декабрьской части сезона «Локомотиву» посчастливилось четырежды кряду сыграть дома. В двух стартовых встречах серии хозяева прихлопнули «Сибирь» (3:2) и «Авангард» (3:2).

Еще в одном поединке в Ярославле «железнодорожники» не смогли справиться с «Автомобилистом» (0:2). В матче 12-го числа подопечные Игоря Никитина взяли верх над ЦСКА (3:2 ОТ).

Все прогнозы на КХЛ

После небольшой передышки «Локомотив» трижды сыграл на чужом льду. Команда Никитина потерпела поражение от «Сибири» (1:2 ОТ), а затем прибила «Адмирал» (3:0) и «Амур» (4:2).

«Спартак»

Столичная команда провела 44 поединка и забрала в них 54 очка. На Западе красно-белые находятся на седьмом месте с отрывом от преследователей на 3 пункта.

Перед приостановкой КХЛ из-за матчей сборных «Спартак» стрельнул небольшой серией побед, стартовавшей с гостевой игры против «Металлурга» Мг (3:2).

Затем в Москве парни Бориса Миронова успели припечатать «Йокерит» (2:0) и «Автомобилист» (5:2). Как только «гладиаторы» вышли на лед после паузы, они потерпели поражение от СКА (2:4).

Долго горевать из-за потери очков в зарубе с питерцами «Спартак» не стал. После неудачного выезда в «Ледовый» команда Миронова победила «Салават Юлаев» (3:2 Б), «Сочи» (3:2) и «Торпедо» (3:1).

Коэффициенты

На «Локомотив» букмекеры выкатывают кэф 1.60, ничья оценивается в 4.70, а победа «Спартака» — в 4.58.

Прогноз

К предстоящему поединку обе команды подъезжают с несколькими победами за плечами, которые позволили обезопасить свои позиции на Западе. Прерывать успешные серии никто не планирует .

Ставка

От матча равных соперников логично было бы ждать «верха». Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.99.