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    Страдания «Куньлуня» продолжатся в игре с «Динамо» Минск?

    «Куньлунь» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 1.85) на хоккейный матч КХЛ 24 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Динамо» Минск
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    Роман Горбунов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Арене Мытищи» 24 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Куньлунь» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 24 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Куньлунь Ред Стар — Динамо Минск

  • 1
  • 4.90
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  • 5.40
  • 2
  • 1.50
  • Ставка!
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    «Куньлунь»

    Представители КНР провели 41 встречу и наскребли всего 24 очка. В Восточной конференции команда худшая. Она застряла на последнем месте с кошмарной разницей забитых/пропущенных — 90:162.

    В первой декабрьской игре «Куньлунь» в Мытищах отпраздновал победу над «Нефтехимиком» (2:1). В семи дальнейших матчах «Ред Стар» активно занимались раздачей очков.

    В четырех поединках упомянутой унылой серии «драконы» пропустили по 4+ гола. Очередные неудачи команды Айвана Занатты начались с позорной игры против «Сибири» (2:7).

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    В остальных встречах «Куньлунь» потерпел поражения от «Трактора» (2:3 ОТ), «Металлурга» Мг (4:6), «Барыса» (4:7), «Сибири» (2:3 ОТ), «Салавата Юлаева» (3:4 ОТ) и «Торпедо» (0:4).

    «Динамо» Минск

    Белорусские парни скатали 41 встречу и забрали себе в копилку 46 очков. В турнирной таблице Западной конференции динамовцы подвинулись на девятое место и пропустили вперед «Торпедо» по дополнительным показателям.

    Проблемы «Динамо» Минск начались со второй половины октября. Большую часть своих матчей команда отдает соперникам. В статистике встреч с участием «зубров» хватает серий поражений. Последняя случилась в период с 5 по 10 декабря.

    В течение тех дней динамовцы пережили три неудачи. Сперва в «Большом» команда Крэйга Вудкрофта уступила «Сочи» (3:4 ОТ). Далее на «Минск-Арене» хозяева не справились с «Витязем» (1:4) и «Торпедо» (1:2).

    Позже «Динамо» Минск забыло о прошлых неудачах благодаря победам над «Йокеритом» (5:3) и «Динамо» Рига (4:1). Напомнил о поражениях белорусской команде «Йокерит» в их последней игре (1:2 ОТ).

    Коэффициенты

    В Мытищах «Куньлунь» считают аутсайдером с коэффициентом 5.55. Ничью букмекеры дают возможность поймать за 5.40, а победу «Динамо» Минск — за 1.45.

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    Прогноз

    В семи матчах подряд «Ред Стар» обошелся без побед. Почему бы китайской команде не задержаться и на восьмой поединок против минской банды, которой нужны очки?

    Ставка

    В грядущем матчей «зубры» получат возможность вернуться в топ-8 на Западе, но для этого нужно выбивать «Куньлунь». Сделать это лучше всего в основное время. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Минск победит с форой -1.5 за 1.85.

    «Куньлунь» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 24.12.2021. Прогнозы на хоккей. Страдания «Куньлуня» продолжатся в игре с «Динамо» Минск?
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