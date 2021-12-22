В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 22 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

В 40 играх чемпионата клуб из Санкт-Петербурга заработал 56 очков, благодаря чему стал единоличным лидером Западной конференции с отрывом от ЦСКА в 1 балл.

В декабре СКА выдал классную серию побед, дошедшую до пяти матчей. При этом суммарно команда пропустила всего 4 гола, а в ворота соперников закинула 15 шайб.

В течение этого периода подопечные Валерия Брагина одержали верх над минским «Динамо» (2:1), «Йокеритом» (3:1), «Автомобилистом» (1:0), «Трактором» (1:0) и «Металлургом» Мг (5:1).

Все прогнозы на КХЛ

Обломалась светлая линия питерцев 12 декабря, когда в «Ледовом» СКА не справился с «Динамо» Москва (1:2 Б). После Евротура ребята Брагина оформили победу над «Спартаком» (4:2).

ЦСКА

Московская команда также провела в регулярке 40 матчей, но отвоевала в них 55 баллов. В зачете Западной конференции «армейцы» находятся на втором месте и отстают от питерцев всего на 1 пункт.

У ЦСКА в конце ноября и начале декабря также была 5-матчевая беспроигрышная серия, которая закончилась победой «армейцев» в столичном дерби. Тогда красно-синие прихлопнули «Динамо» Москва (3:2 ОТ).

После встречи с принципиальным соперником подопечных Сергея Федорова поджидали два поражения. Сперва его команда уступила «Торпедо» (2:5), а позже — «Локомотиву» (2:3 ОТ).

На пользу ЦСКА пошла пауза, связанная с матчами сборных. В первой игре после возобновления КХЛ «армейцы» в Финляндии отпраздновали победу над «Йокеритом» (3:1).

Коэффициенты

На двух титанов Западной конференции букмекеры дают одинаковый кэф — 2.50. На ничью же можно зарядить за 3.86.

Прогноз

В трех последних очных встречах у СКА очень печальная статистика. Команда проиграла все поединки москвичам и забросила всего одну шайбу. Однако сегодня парни Брагина неплохо разогнались , чтобы попробовать размочить серию неудачных поединков.

Ставка

В «Ледовом» никто не будет явным фаворитом, но ожидать от хозяев лучшей игры болельщики в Питере имеют право. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал СКА больше 2.5 за 2.35.