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    СКА — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 2.35) на хоккейный матч КХЛ 22 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на СКА — ЦСКА
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    Евгений Тимкин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 22 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Декабря 2021 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •

    Коэффициенты на матч СКА — ЦСКА

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
    •

    СКА

    В 40 играх чемпионата клуб из Санкт-Петербурга заработал 56 очков, благодаря чему стал единоличным лидером Западной конференции с отрывом от ЦСКА в 1 балл.

    В декабре СКА выдал классную серию побед, дошедшую до пяти матчей. При этом суммарно команда пропустила всего 4 гола, а в ворота соперников закинула 15 шайб.

    В течение этого периода подопечные Валерия Брагина одержали верх над минским «Динамо» (2:1), «Йокеритом» (3:1), «Автомобилистом» (1:0), «Трактором» (1:0) и «Металлургом» Мг (5:1).

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    Обломалась светлая линия питерцев 12 декабря, когда в «Ледовом» СКА не справился с «Динамо» Москва (1:2 Б). После Евротура ребята Брагина оформили победу над «Спартаком» (4:2).

    ЦСКА

    Московская команда также провела в регулярке 40 матчей, но отвоевала в них 55 баллов. В зачете Западной конференции «армейцы» находятся на втором месте и отстают от питерцев всего на 1 пункт.

    У ЦСКА в конце ноября и начале декабря также была 5-матчевая беспроигрышная серия, которая закончилась победой «армейцев» в столичном дерби. Тогда красно-синие прихлопнули «Динамо» Москва (3:2 ОТ).

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    • После встречи с принципиальным соперником подопечных Сергея Федорова поджидали два поражения. Сперва его команда уступила «Торпедо» (2:5), а позже — «Локомотиву» (2:3 ОТ).

    На пользу ЦСКА пошла пауза, связанная с матчами сборных. В первой игре после возобновления КХЛ «армейцы» в Финляндии отпраздновали победу над «Йокеритом» (3:1).

    Коэффициенты

    На двух титанов Западной конференции букмекеры дают одинаковый кэф — 2.50. На ничью же можно зарядить за 3.86.

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    Прогноз

    В трех последних очных встречах у СКА очень печальная статистика. Команда проиграла все поединки москвичам и забросила всего одну шайбу. Однако сегодня парни Брагина неплохо разогнались, чтобы попробовать размочить серию неудачных поединков.

    Ставка

    В «Ледовом» никто не будет явным фаворитом, но ожидать от хозяев лучшей игры болельщики в Питере имеют право. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал СКА больше 2.5 за 2.35.

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    СКА — ЦСКА: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на хоккей. Что светит питерцам в «армейском дерби»?
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