В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 21 декабря. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

В 28 встречах чемпионата техасская команда затащила 30 очков. В таблице Центрального дивизиона она скатилась на шестое место. От топ-4 «Старз» отстали на 6 баллов.

После крутейшей серии побед из семи матчей «Даллас» вдруг посыпался и начал сливаться всем подряд. Первые неприятности «шерифов» случились во встрече с «Вегасом» 9 сентября (4:5).

Если с «Голден Найтс» парни Рика Боунесса устроили голевую зарубу, то в следующем поединке против «Лос-Анджелеса» они проиграли в одну калитку (0:4).

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В остальных матчах слабой серии «Даллас» уступил «Сан-Хосе» (1:2) и «Сент-Луису» (1:4, 1:4). Выбраться из передряг техасскому клубу удалось в последней игре с «Чикаго» (4:3 ОТ).

«Миннесота»

Коллектив из Сент-Пола провел в регулярке 29 поединков, в которых отвоевал 40 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона «дикари» пока лидируют с минимальным отрывом от соседей снизу.

У «Миннесоты» не так давно тоже был период, во время которого команда вообще не проигрывала. Такая серия дошла до восьми матчей и завершилась двумя разгромными победами в гостях.

Сперва в Канаде подопечные Дина Эвансона спокойно вынесли «Эдмонтон» (4:1). Спустя пару дней «дикари» посетили Калифорнию, где не оставили шансов «Сан-Хосе» (5:2).

В трех дальнейших встречах «Миннесота» лишь теряла очки. На чужом льду парни Эвансона слились «Лос-Анджелесу» (1:2) и «Вегасу» (4:6). Дома «Минни» проиграла «Баффало» (2:3 Б).

Коэффициенты

На «Даллас» букмекеры предлагают поставить за 2.38, ничья оценивается в 4.42, а победа «Миннесоты» — в 2.63.

Прогноз

К предстоящему матчу банда из Сент-Пола подходит с тремя поражениями кряду , в то время как «Даллас» и сам только недавно выпутался из череды неудач.

Несмотря на победу в прошлом поединке, «Старз» все еще не достаточно хороши, чтобы уверенно выносить соперников уровня «Миннесоты».

Ставка

К парням Дина Эвансона в Центральном дивизионе подбираются остальные соперники, поэтому «дикари» понимают, что им пора приходить в себя. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.75.