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    «Кракен» не напугает хоккеистов «Эдмонтона» в их очной встрече

    «Сиэтл» — «Эдмонтон». Прогноз и ставка (к. 1.90) на хоккейный матч НХЛ 19 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Эдмонтон»
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    «Эдмонтон» в игре с «Коламбусом»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 19 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. «Сиэтл» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сиэтл»

    В 29 играх сезона команда из штата Вашингтон настреляла всего 23 очка, из-за чего безнадежно застряла на самом дне турнирной таблицы Тихоокеанского дивизиона.

    Последняя домашняя победа «Сиэтла» была внесена в архивы НХЛ 4 декабря. По иронии судьбы хозяева на «Клаймат Пледж Арене» переиграли «Эдмонтон» (4:3).

    После игры с «Ойлерз» команда Дэйва Хэкстола слила три подряд встречи при родных трибунах. В этих матчах «Кракен» оказался слабее «Питтсбурга» (1:6), «Виннипега» (0:3) и «Коламбуса» (4:5 ОТ).

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    В течение двух следующих игровых дней «Сиэтл» затусил в Калифорнии. Сперва парни Хэкстола припечатали «Сан-Хосе» (3:1), а в последнем матче их вынес «Анахайм» (1:4).

    «Эдмонтон»

    Канадская команда из Альберты провела 28 поединков, в которых отвоевала у конкурентов 34 очка. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «нефтяники» съехали на четвертую позицию.

    В первом матче зимы «Эдмонтон» разделался с «Питтсбургом» (5:2), после чего на него стаей налетели поражения. Серия с потерями баллов продлилась в течение шести поединков.

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    • Начались беды команды Дэйва Типпетта с противостояния с «Сиэтлом» на выезде (3:4). Затем дома «Ойлерз» слились «Лос-Анджелесу» (1:5), «Миннесоте» (1:4), «Бостону» (2:3), «Каролине» (1:3) и «Торонто» (1:5).

    Долгожданную победу «Эдмонтон» сумел зацепить только в последнем матче. Наконец-то местная публика увидела свою настоящую команду, которая раскатала «Коламбус» (5:2).

    Коэффициенты

    На победу «Сиэтла» можно поставить за 2.88, но фаворитами букмекеры все же считают «Эдмонтон» с кэфом 2.28. Ничья оценивается в 4.18.

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    Прогноз

    После тяжелой серии поражений «Ойлерз» смогли добыть победу. При этом команда Типпета показала хорошую игру, подарившую местной публике в «Роджерс Плейс» разгром «Блю Джекетс».

    Ставка

    Свой успех канадцы могут закрепить в битве с «Кракеном», который по-прежнему сливает матчи с крупным счетом. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» не проиграет + ТБ 4.5 за 1.90.

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    «Сиэтл» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Кракен» не напугает хоккеистов «Эдмонтона» в их очной встрече
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