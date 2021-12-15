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    Как Россия начнет домашний Евротур?

    Россия — Канада. Прогноз и ставка (к. 2.60) на хоккейный матч Евротура 15 декабря 2021 года

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    Сергей Телегин на Кубке Карьяла
    В матче Кубка Первого канала Россия сыграет с Канадой. Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» 15 декабря. Начало запланировано на 18:30 мск. Россия — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Россия

    На осенний Евротур Россия созвала молодняк, который проиграл в двух матчах из трех. По итогам Кубка Карьяла команда заняла третье место, затащив всего три балла.

    В тех ноябрьских встречах «Красная машина» крупно слилась Финляндии (0:3), уступила Швеции (2:4) и подсластила провальное выступление разгромной победой над Чехией (5:2).

    К домашнему Евротуру команда Алексея Жамнова подходит серьезнее. Коуч России созвал мощную банду, которую нужно обкатать перед предстоящей Олимпиадой в Китае.

    Все прогнозы на хоккей

    Тренерский штаб видит в Кубке Первого канала последнюю возможность наиграть состав на ОИ-2022, поэтому в Москве хоккеисты Жамнова с дополнительной мотивацией захотят разорвать соперников.

    Канада

    Последним крупным турниром, в котором принимала участие Канада, был чемпионат мира в Латвии. Тогда «кленовые» долетели до финала и затащили победу над Финляндией (3:2 ОТ).

    В преддверии Олимпиады ходят разговоры вокруг недопуска спортсменов из НХЛ к хоккею в Пекине по причине угрозы здоровью на фоне нестабильной ситуации с COVID-19. Поэтому и на Евротур к нам едет не самая сильная команда Канады.

    При этом хоккеисты из Северной Америки, которых вызвал тренер на Кубок Первого канала, говорили о желании поехать в Китай, чтобы затащить золото Олимпиады.

    С мотивацией у канадцев все в порядке, но сформированный коллектив сам по себе далеко не самый серьезный, поэтому не стоит ждать, что Канада начнет выносить всех подряд на этом Евротуре.

    Коэффициенты

    На Россию в дебютном матче Кубка Первого канала 2021 букмекеры дают коэффициент 2.05, на канадцев можно грузануть за 3.22, а на ничью — за 4.38.

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    Прогноз

    В трех предыдущих очных встречах из четырех команды (пусть и разными составами) забивали 6+ голов. При любых обстоятельствах эти соперники не ищут дополнительной мотивации, чтобы хлопнуть друг друга в принципиальной зарубе.

    А что касается их грядущего поединка, то в нем Россия будет фаворитом, который вырвет желаемый результат в голевом месиве.

    Ставка

    Наши прогноз и ставка — Россия победит + ТБ 4.5 за 2.60.

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    Россия — Канада: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 15.12.2021. Прогнозы на хоккей. Как Россия начнет домашний Евротур?
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