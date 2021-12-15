Россия
На осенний Евротур Россия созвала молодняк, который проиграл в двух матчах из трех. По итогам Кубка Карьяла команда заняла третье место, затащив всего три балла.
В тех ноябрьских встречах «Красная машина» крупно слилась Финляндии (0:3), уступила Швеции (2:4) и подсластила провальное выступление разгромной победой над Чехией (5:2).
К домашнему Евротуру команда Алексея Жамнова подходит серьезнее. Коуч России созвал мощную банду, которую нужно обкатать перед предстоящей Олимпиадой в Китае.
Тренерский штаб видит в Кубке Первого канала последнюю возможность наиграть состав на ОИ-2022, поэтому в Москве хоккеисты Жамнова с дополнительной мотивацией захотят разорвать соперников.
Канада
Последним крупным турниром, в котором принимала участие Канада, был чемпионат мира в Латвии. Тогда «кленовые» долетели до финала и затащили победу над Финляндией (3:2 ОТ).
В преддверии Олимпиады ходят разговоры вокруг недопуска спортсменов из НХЛ к хоккею в Пекине по причине угрозы здоровью на фоне нестабильной ситуации с COVID-19. Поэтому и на Евротур к нам едет не самая сильная команда Канады.
При этом хоккеисты из Северной Америки, которых вызвал тренер на Кубок Первого канала, говорили о желании поехать в Китай, чтобы затащить золото Олимпиады.
С мотивацией у канадцев все в порядке, но сформированный коллектив сам по себе далеко не самый серьезный, поэтому не стоит ждать, что Канада начнет выносить всех подряд на этом Евротуре.
Коэффициенты
На Россию в дебютном матче Кубка Первого канала 2021 букмекеры дают коэффициент 2.05, на канадцев можно грузануть за 3.22, а на ничью — за 4.38.
Прогноз
В трех предыдущих очных встречах из четырех команды (пусть и разными составами)
А что касается их грядущего поединка, то в нем Россия будет фаворитом, который вырвет желаемый результат в голевом месиве.
Ставка
Наши прогноз и ставка — Россия победит + ТБ 4.5 за 2.60.