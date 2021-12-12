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    В «Ледовом» динамовцы наберут очки?

    СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч КХЛ 12 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Динамо» Москва
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    Оскар Линдберг
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 12 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. СКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Декабря 2021 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 17:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    Коэффициенты на матч СКА — Динамо

  • 1
  • 2.27
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
    •

    СКА

    В 38 встречах регулярного чемпионата питерцы сумели затащить 53 очка. В турнирной таблице Западной конференции они поднялись на второе место, опередив динамовцев на 1 пункт.

    Последний раз СКА проиграл в конце осени. Это был домашний матч с «Северсталью» (1:3), после которого «армейцы» выдали пять побед подряд, трижды забросив по 3+ шайбы.

    Беспощадная серия команды Валерия Брагина стартовала с двух поединков в «Ледовом». На своей арене питерцы переиграли минское «Динамо» (2:1) и припечатали «Йокерит» (3:1).

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    Затем СКА посетил Екатеринбург, где скромно обошелся с «Автомобилистом» (1:0). После встречи с «Авто» клуб с Невы одержал разгромные победы над «Трактором» (4:1) и «Металлургом» Мг (5:1).

    «Динамо» Москва

    Столичные парни приняли участие в 38 встречах, в которых взяли 52 балла. В зачете Западной конференции сине-белые замыкают первую тройку и отстают от лидеров на 2 пункта.

    В поединке 28 ноября «Динамо» Москва зарубилось со «Спартаком» на «Мегаспорт Арене». Столичное дерби неожиданно осталось за «гладиаторами» (1:4). Однако с того момента динамовцы пока никому не уступали в гостях.

    После поединка со «Спартаком» команда Алексея Кудашова на «ВТБ Арене» припечатала «Ак Барс» (4:1), а затем на чужом льду она прибила «Барыс» (4:2) и «Салават Юлаев» (4:0).

    Скоромная победная серия «Динамо» Москва прервалась еще в одном столичном противостоянии. На этот раз ребята Кудашова слились ЦСКА (2:3 ОТ). В последнем матче сине-белые влетели «Адмиралу» (1:2 Б).

    Коэффициенты

    На победу СКА в «Ледовом» букмекеры дают коэффициент 2.26, ничья оценивается в 4.10, а победа «Динамо» Москва — в 2.72.

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    Прогноз

    Питерцы провели ряд матчей, в который вынесли каждого соперника и обошли москвичей в таблице Запада. Конечно же, команду Кудашова эта дерзость не устраивает, поэтому в «Ледовом» они будут разрывать площадку в попытках взять максимум.

    Ставка

    Ожидаем, что в неуступчивой зарубе гости затащат очки. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит в матче за 2.00.

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    СКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на хоккей. В «Ледовом» динамовцы наберут очки?
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