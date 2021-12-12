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    Справится ли «Каролина» с «Эдмонтоном» на выезде?

    «Эдмонтон» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч НХЛ 12 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз Прогнозы на Каролину Харрикейнз
    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Каролина»
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    Мартин Нечас
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 12 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. «Эдмонтон» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 12 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Эдмонтон — Каролина

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  • 2.45
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  • 4.25
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Эдмонтон»

    Хоккеисты из Альберты смогли накопить 32 балла за 25 поединков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона они опустились на третье место, отклеившись от второго «Анахайма» на 3 очка.

    В период с 25 ноября по 2 декабря «Эдмонтон» успел подарить фанатам три подряд победы. Во время короткой серии «Ойлерз» разделались с «Аризоной» (5:3), «Вегасом» (3:2) и «Питтсбургом» (5:2).

    На этом привычные для «Эдмонтона» результаты закончились. Четыре следующих встречи команда Дэйва Типпета сдала своим соперникам. А начались проблемы с гостевой игры с «Сиэтлом» (3:4).

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    Остальные потери «Ойлерз» пережили на своем льду. В «Роджерс Плейс» парни Типпета были разгромлены «Лос-Анджелесом» (1:5) и «Миннесотой» (1:4). Чуть скромнее они уступили «Бостону» (2:3).

    «Каролина»

    Команда из Северной Каролины в 25 встречах выбила у конкурентов 37 баллов. В Столичном дивизионе «Кейнс» поднялись на второе место и обошли «Рейнджерс» по дополнительным показателям.

    Недавно у «Каролины» тоже была не самая лучшая полоса в регулярке. В период с 28 ноября по 3 декабря она пережила три поражения. Все началось с домашней игры против «Вашингтона» (2:4).

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    • После встречи с «Кэпиталз» парни Рода Бриндамора отправились в Техас, где были побиты «Далласом» (1:4), а через пару дней «Харрикейнз» уже при домашних трибунах уступили «Оттаве» (2:3).

    Но с 5 числа текущего месяца дела «Каролины» снова пошли на улучшение. Сперва «Кейнс» припечатали «Баффало» (6:2). А в последних встречах «ураганы» обыграли «Виннипег» (4:2) и «Калгари» (2:1 ОТ).

    Коэффициенты

    На «Эдмонтон» и «Каролину» букмекеры предлагают одинаковый коэффициент — 2.50, в то время как ничью можно затащить за 4.48.

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    Прогноз

    Последние результаты не могут утешать команду Типпета, которая забыла, как нужно играть при поддержке домашних трибун. «Каролина» должна почувствовать запах крови и воспользоваться моментом.

    Ставка

    В поединке с ослабленными «Ойлерз» логично ждать превосходства гостей. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит с форой 0 за 1.89.

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    «Эдмонтон» — «Каролина»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на хоккей. Справится ли «Каролина» с «Эдмонтоном» на выезде?
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