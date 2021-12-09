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    Как сочинцы проведут встречу в Нур-Султане?

    «Барыс» — «Сочи». Прогноз и ставка (к. 2.18) на хоккейный матч КХЛ 9 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Сочи»
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    Янис Якс
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Барыс Арене» 9 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Декабря 2021 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 16:30 Сочи Сочи
  • Сочи
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    Коэффициенты на матч Барыс — Сочи

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
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    «Барыс»

    После 36 матчей казахстанская команда находится на десятом месте в Восточной конференции с 34 очками в копилке. Между плей-офф зоной дистанция в 1 балл.

    Несколько недель назад «Барыс» продемонстрировал 3-матчевую победную линию, стартовавшую с визита в Череповец, где гости вырвали победу у «Северстали» (4:3 ОТ).

    Затем при родной публике парни Юрия Михайлиса прихлопнули «Динамо» Минск (3:2 Б) и «Торпедо» (4:2). После ряда успешных исходов «Барыс» дважды проиграл. Это были встречи с «Витязем» (1:3) и «Динамо» Москва (2:4).

    Все прогнозы на КХЛ

    За пределами домашней арены «Барысу» удалось немного улучшить свое положение на Востоке. Случился прорыв благодаря победам над «Нефтехимиком» (4:2) и «Ак Барсом» (2:1).

    «Сочи»

    Сочинцы провели 37 поединков и забрали себе 34 очка. В турнирной таблице Западной конференции команда из Краснодарского края занимает десятое место с отставанием в 7 баллов от восьмерки.

    Прошлый месяц «Сочи» закончил красиво — сделал четыре победы в четырех встречах. Топовую для себя серию «леопарды» начали с домашней игры против «Динамо» Рига (1:0).

    В гостевой цепочке матчей подопечные Андрея Назарова одержали верх над «Сибирью» (2:1), «Амуром» (2:0) и «Адмиралом» (8:2). Накрылась светлая линия сочинцев в «Большом», где их придавила «Сибирь» (1:2).

    Затем «Сочи» вышел победителем из результативной зарубы с минским «Динамо» (4:3 ОТ), а в последнем матче команда Назарова была раздавлена «Салаватом Юлаевым» (0:5).

    Коэффициенты

    Победа «Барыса» оценивается в 2.16, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Сочи» — 2.87.

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    Прогноз

    Основываясь на последних результатах команд, можно сказать, что к предстоящему поединку они подходят примерно в одинаковой форме и сохраняют запредельную мотивацию в борьбе за места в плей-офф.

    В текущем сезоне «Сочи» уже разрывал «Барыс», следовательно, он знает, как противостоять казахстанцам даже не чужбине.

    Ставка

    В равной битве на «Барыс Арене» у гостей будут прекрасные шансы на успех, поэтому на них и предлагаем обратить внимание. Наши прогноз и ставка — «Сочи» победит в матче за 2.18.

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    «Барыс» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на хоккей. Как сочинцы проведут встречу в Нур-Султане?
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