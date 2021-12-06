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    В Канаде «Эдмонтон» легко справится с «Лос-Анджелесом»?

    «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставка (к. 2.55) на хоккейный матч НХЛ 6 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз
    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»
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    Райан Нюджент-Хопкинс
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 6 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 06 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Эдмонтон — Лос-Анджелес

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  • 1.80
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 3.55
  • Ставка!
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    «Эдмонтон»

    В 22 встречах команда из Альберты унесла себе домой 32 очка. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она опустилась на второе место, отстав на 3 пункта от «Калгари», у которого на 2 матча больше.

    В поединках 19 и 21 ноября «Эдмонтон» оформил две победы на своей территории. Болельщиков, посетивших «Роджерс Плейс», хозяева наделили позитивом после матчей с «Виннипегом» (2:1 Б) и «Чикаго» (5:2).

    А затем состоялся выезд в Техас, где канадские путешественники пережили одно из крупнейших для себя поражений в новом сезоне. Случилось это в зарубе с «Далласом» (1:4).

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    После провальной игры с «шерифами» подопечные Питера Дебура победили «Аризону» (5:3), «Вегас» (3:2) и «Питтсбург» (5:2). В последнем поединке «Ойлерз» уступили «Сиэтлу» (3:4).

    «Лос-Анджелес»

    Калифорнийская команда провела 22 матча и заработала 22 очка. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «монархи» занимают шестую позицию с отставанием в 4 пункта от плей-офф зоны.

    В текущем сезоне у «Лос-Анджелеса» был шокирующе крутой период, в ходе которого он выдал семь побед подряд. А с 14 ноября «Кингз» начали переживать более привычный для себя отрезок — отрезок поражений.

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    • В ходе негативной серии подопечные Тодда Маклеллана уступили «Виннипегу» (2:3 ОТ), «Вашингтону» (0:2), «Каролине» (4:5), «Аризоне» (1:2 ОТ) и «Торонто» (2:6).

    Прервать полосу потерь «Лос-Анджелесу» удалось благодаря поединку против «Оттавы» (2:4). В паре свежих матчей «Кингз» проиграли «Анахайму» (4:5 Б) и «Калгари» (2:3).

    Прогноз и ставка

    В «Роджерс Плейс» букмекеры считают фаворитом «Эдмонтон» с коэффициентом на победу 1.93, ничья оценивается в 4.28, а победа «Лос-Анджелеса» — в 3.64.

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    В последней встрече «Ойлерз» были придушены «Кракеном» в Сиэтле, из-за чего оборвалась беспроигрышная серия «нефтяников» и вновь подвинула их на второе место в дивизионе.

    Второе поражение в игре с аутсайдером команда Дэйва Типпета не допустит. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» победит + ТБ 5.5 за 2.55.

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    «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 06.12.2021. Прогнозы на хоккей. В Канаде «Эдмонтон» легко справится с «Лос-Анджелесом»?
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