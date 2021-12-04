НХЛ. «Рейнджерс» минимально одолели «Сан-Хосе», «Виннипег» забросил восемь шайб «Нью-Джерси»

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сан-Хосе» 1:0

Победу «Рейнджерс» принес форвард Райан Строум. Ассистентами выступили Адам Фокс и Мика Зибанеджад.

Голкипер победителей Игорь Шестеркин к 46-й минуте матча отразил 19 бросков и был заменен из-за полученной травмы. Вместо него на льду появился его соотечественник Александр Георгиев, который в оставшееся время совершил 9 сэйвов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Сан-Хосе» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Гол: Строум — 4 (бол., Фокс, Зибанежад), 6:03 — 1:0Вратари: Шестеркин (Георгиев, 45:06) — Хилл (59:07)Штраф: 4-6Броски: 27 (10+6+11) — 28 (10+7+11)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сан-Хосе» 1:0

«Виннипег» — «Нью-Джерси» 8:4

Хет-трик в составе «Джетс» оформил Марк Шайфли, дубль на счету Николая Элерса, три результативные передачи сделал Блейк Уилер.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Нью-Джерси» — 8:4 (3:2, 3:2, 2:0) Голы: Шайфли — 3 (Пионк, Уилер), 1:52 — 1:0. Элерс — 7 (Дюбуа, Диллон), 3:52 — 2:0. Весалайнен — 2 (Штястны), 7:39 — 3:0. Сиверсон — 2 (бол., Татар, Смит), 9:08 — 3:1. Хьюз — 3 (Грэйвс, Хэмилтон), 19:36 — 3:2. Хишир — 3 (Братт), 20:37 — 3:3. Грэйвс — 3 (Куокканен, Боквист), 21:16 — 3:4. Элерс — 8 (Дюбуа, Копп), 30:39 — 4:4. Моррисси — 4 (Уилер, Шайфли), 35:26 — 5:4. Шайфли — 4 (бол., Пионк, Хеллибак), 39:54 — 6:4. Шайфли — 5 (Уилер, Коннор), 49:36 — 7:4. Стэнли — 1 (Харкинс, Шмидт), 56:33 — 8:4Вратари: Хеллибак — Бернье (Блэквуд, 40:00, 51:48 — 51:58)Штраф: 4-8Броски: 40 (12+20+8) — 37 (12+14+11)

«Виннипег» с 26 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 22 очками — на 11-й строчке Востока.

«Виннипег» — «Нью-Джерси» 8:4

«Аризона» — «Вегас» 1:7

Гол и передача Евгения Дадонова помогли «Вегасу» разгромить «Аризону» со счетом 7:1. Дубль на свой счет записал Макс Пачиоретти.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Вегас» — 1:7 (1:2, 0:4, 0:1) Голы: Маршессо — 10 (Руа, Смит), 6:58 — 0:1. Бойд — 6 (Келлер, Кессел), 7:51 — 1:1. Пачиоретти — 4 (бол., Теодор, Дадонов), 13:53 — 1:2. Стивенсон — 9 (мен., Смит, Пьетранджело), 27:17 — 1:3. Пачиоретти — 5 (Стоун), 28:12 — 1:4. Амадио — 1 (Каррье, Хэг), 32:47 — 1:5. Дадонов — 6 (Янмарк, Коглан), 35:08 — 1:6. Руа — 3 (Теодор, Амадио), 57:54 — 1:7Вратари: Веймелка — БроссуаШтраф: 11-13Броски: 30 (11+9+10) — 32 (9+14+9)

«Вегас» с 26 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Аризона» с 12 очками — на последней строчке.

«Аризона» — «Вегас» 1:7

«Анахайм» — «Калгари» 3:4 Б

Решающий буллит забросил форвард «Флэймс» Мэттью Ткачак. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров не отличился результативными действиями.

«Сиэтл Кракен» — «Эдмонтон» 4:3

«Сиэтл» дома победил «Эдмонтон» со счетом 4:3, прервав 3-матчевую победную серию «Ойлерз».