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    Сколько голов парни из Минска отгрузят «Витязю»?

    «Витязь» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 2.35) на хоккейный матч КХЛ 3 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Динамо» Минск
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    Илья Шинкевич
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на арене «Витязь» 3 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Витязь» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Витязь»

    Подольская команда по-прежнему буксует на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 35 матчах ей удалось забрать себе всего 28 очков. Дистанция от ближайшей плей-офф ячейки — 10 пунктов.

    В ноябре у «Витязя» был очередной катастрофический период, в процессе которого он слил шесть матчей подряд. Свою унылую серию «богатыри» завершили тремя поединками при родных фанатах.

    В тех играх команда Юрия Бабенко уступила «Салавату» (2:4), «Куньлуню» (2:3 ОТ) и «Северстали» (1:2 Б). Затем на пару матчей подольские парни наконец-то забыли о поражениях. Победить им удалось «Салават» (3:2 Б) и «Барыс» (3:1).

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    После праздника в Нур-Султане «Витязь» отправился в Нижний Новгород, где снова была потеря очков. На сей раз постаралось «Торпедо» (1:4). В последнем матче ребята Бабенко проиграли «Йокериту» (2:3).

    «Динамо» Минск

    Белорусская команда скатала 34 матча, после которых в ее турнирном активе оказалось 38 очков. Сейчас в зачете Запада она занимает восьмую позицию, опережая конкурентов из Нижнего Новгорода всего на 2 пункта.

    «Динамо» Минск, как и «Витязь» также уныло провел ноябрьскую серию, пережив 8 провалов в 10 играх. В период с 15 по 25 числа белорусы испытали на себе 6-матчевую негативную полосу.

    В ходе череды потерь подопечные Крэйга Вудкрофта слились «Локомотиву» (3:7), «Северстали» (3:4 Б), ЦСКА (3:6), «Сибири» (1:2 Б), «Барысу» (2:3 Б) и «Металлургу» Мг (4:5 Б).

    Раскрасить серое облако поражений «Динамо» Минск удалось в домашнем поединке против «Трактора» (2:1). Но в начале декабря «зубры» сгоняли в Питер, где уступили СКА (1:2).

    Прогноз и ставка

    Победу «Витязя» букмекеры предлагают взять за 2.57, в то время как успех минского «Динамо» оценивается в 2.32. Вероятность ничейного результата — 4.20.

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    В игре в Подольске встретятся клубы, которые из-за регулярных неудач усложнили себе жизнь на Западе. «Витязь» барахтается на дне конференции, а белорусский клуб скатился на восьмое место и рискует потерять позицию в плей-офф.

    Сейчас самое время динамовцам проснуться. Они осознают всю суть проблемы, поэтому в Подольске мотивированные гости покажут класс. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 3 за 2.35.

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    «Витязь» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 03.12.2021. Прогнозы на хоккей. Сколько голов парни из Минска отгрузят «Витязю»?
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