В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 24 ноября. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

После 16 матчей техасская банда имеет столько же очков — 16. Сейчас этого хватает только для шестой позиции в турнирной таблице Центрального дивизиона. От ближайшей команды из топ-4 «шерифы» отстают на 3 балла.

В конце прошлого и начале текущего месяца «Даллас» настигла 4-матчевая серия поражений, которая была прервана 5 ноября в поединке с «Калгари» (4:3 ОТ).

После зарубы с «Флеймз» подопечные Рика Боунесса провели еще шесть встреч, проиграв в половине. Сперва «Старз» оказались слабее «Ванкувера» (3:6) и «Нэшвилла» (2:4).

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А в паре следующих матчей «Даллас» выдал большие победы над «Филадельфией» (5:2) и «Детройтом» (5:2). Позже техасцы были раздавлены «Миннесотой» (2:7). В последней встрече команда Боунесса раскатала «Сент-Луис» (4:1).

«Эдмонтон»

Канадский клуб из Альберты сумел отобрать у соперников 26 зачетных баллов в 17 встречах. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона он пока находится на втором месте.

В конце октября и первой половине ноября «Эдмонтон» выдал скромную серию без поражений, дошедшую до четырех поединков, после чего беспроигрышный стрик утопил «Детройт» (2:4).

Забыв встречу с «Ред Уингз», команда Дэйва Типпетта уступила еще в двух матчах из пяти, но сперва она в «ТД Гарден» разделалась с «Бостоном» (5:3).

Затем «Ойлерз» потеряли очки в игре с «Баффало» (2:3), а позже — победили «Сент-Луис» (5:4) и крупно влетели «Виннипегу» (2:5). В паре домашних поединков «Эдмонтон» взял реванш у «Джетс» (2:1 Б) и впечатал «Чикаго» (5:2).

Прогноз и ставка

Победа «Далласа» оценивается в 2.37, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.08, а на победу «Эдмонтона» — 2.78.

Техасцы только сейчас начали просыпаться после ряда поражений. В нескольких недавних встречах «Старз» выдали крупные победы на своем льду .

Однако беспроигрышная домашняя серия может накрыться в поединке с «Ойлерз», которые на данном этапе сезона в полном порядке. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» победит в матче за 2.04.