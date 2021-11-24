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    «Ойлерз» зацепят очки в Техасе?

    «Даллас» — «Эдмонтон». Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч НХЛ 24 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Эдмонтон»
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    Ессе Пульюярви
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 24 ноября. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.25
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Даллас»

    После 16 матчей техасская банда имеет столько же очков — 16. Сейчас этого хватает только для шестой позиции в турнирной таблице Центрального дивизиона. От ближайшей команды из топ-4 «шерифы» отстают на 3 балла.

    В конце прошлого и начале текущего месяца «Даллас» настигла 4-матчевая серия поражений, которая была прервана 5 ноября в поединке с «Калгари» (4:3 ОТ).

    После зарубы с «Флеймз» подопечные Рика Боунесса провели еще шесть встреч, проиграв в половине. Сперва «Старз» оказались слабее «Ванкувера» (3:6) и «Нэшвилла» (2:4).

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    А в паре следующих матчей «Даллас» выдал большие победы над «Филадельфией» (5:2) и «Детройтом» (5:2). Позже техасцы были раздавлены «Миннесотой» (2:7). В последней встрече команда Боунесса раскатала «Сент-Луис» (4:1).

    «Эдмонтон»

    Канадский клуб из Альберты сумел отобрать у соперников 26 зачетных баллов в 17 встречах. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона он пока находится на втором месте.

    В конце октября и первой половине ноября «Эдмонтон» выдал скромную серию без поражений, дошедшую до четырех поединков, после чего беспроигрышный стрик утопил «Детройт» (2:4).

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    • Забыв встречу с «Ред Уингз», команда Дэйва Типпетта уступила еще в двух матчах из пяти, но сперва она в «ТД Гарден» разделалась с «Бостоном» (5:3).

    Затем «Ойлерз» потеряли очки в игре с «Баффало» (2:3), а позже — победили «Сент-Луис» (5:4) и крупно влетели «Виннипегу» (2:5). В паре домашних поединков «Эдмонтон» взял реванш у «Джетс» (2:1 Б) и впечатал «Чикаго» (5:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Далласа» оценивается в 2.37, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.08, а на победу «Эдмонтона» — 2.78.

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    Техасцы только сейчас начали просыпаться после ряда поражений. В нескольких недавних встречах «Старз» выдали крупные победы на своем льду.

    Однако беспроигрышная домашняя серия может накрыться в поединке с «Ойлерз», которые на данном этапе сезона в полном порядке. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» победит в матче за 2.04.

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    «Даллас» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 24.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Ойлерз» зацепят очки в Техасе?
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