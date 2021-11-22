НХЛ. Ассистентский хет-трик Панарина, «Вашингтон» уступил «Сиэтлу», Овечкин забросил 15-ю шайбу в сезоне

«Тампа-Бэй» — «Миннесота» 5:4 Б

«Тампа» в серии буллитов обыграла «Миннесоту» со счетом 5:4 Б. В составе победителей в основное время дубль оформил Энтони Чирелли. Решающий буллит реализовал Стивен Стэмкос. Защитник Михаил Сергачев отдал голевой пас. У проигравших нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Миннесота» — 5:4 Б (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0) Голы: Чирелли — 5 (бол., Хедман, Палат), 1:06 — 1:0. Марун — 4 (Перри, Сергачев), 11:14 — 2:0. Фолиньо — 7 (бол., Дамба, Голигоски), 14:40 — 2:1. Духайм — 3 (Бенн, Питлик), 23:56 — 2:2. Чирелли — 6 (Фут, Киллорн), 37:07 — 3:2. Фиала — 3 (Куликов, Голигоски), 57:12 — 4:3. Эрикссон Эк — 8 (Капризов, Фиала), 59:21 — 4:4Победный буллит: СтэмкосВратари: Эллиотт — КяхкененШтраф: 13-15Броски: 24 (10+10+2+2) — 32 (11+13+6+2)

«Тампа» с 23 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Миннесота» с 23 очками — на третьей строчке Запада.

«Тампа-Бэй» — «Миннесота» 5:4 Б

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало» 5:4

«Рейнджерс» на своем льду обыграли «Баффало» со счетом 5:4. Форвард хозяев Артемий Панарин сделал три результативные передачи.

«Рейнджерс» с 25 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Баффало» с 16 очками — на 13-й строчке.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало» 5:4

«Бостон» — «Калгари» 0:4

«Калгари» на выезде разгромил «Бостон» со счетом 4:0. Отличились Джонни Гудро, Ноа Хэнифин, Эндрю Манджапане и Майкл Баклунд.

«Калгари» с 27 очками занимает первое место в Западной конференции, «Бостон» с 18 очками — на десятой строчке Востока.

«Бостон» — «Калгари» 0:4

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Торонто» 0:3

«Айлендерс» дома проиграли «Торонто» со счетом 0:3. Дубль оформил Митчелл Марнер, еще один гол забил Ондржей Каше.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Торонто» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Голы: Марнер — 5 (мен., Маззин), 3:31 — 0:1. Каше — 4 (Кампф, Ритчи), 42:00 — 0:2. Марнер — 6 (Бантинг), 53:29 — 0:3Вратари: Сорокин — УоллШтраф: 8-8Броски: 20 (6+7+7) — 40 (12+13+15)

«Айлендерс» проиграли шестой матч подряд. В активе «Торонто» шестая победа за последние семь игр.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Торонто» 0:3

«Ванкувер» — «Чикаго» 0:1

Шайба Брэндона Хагеля принесла «Чикаго» победу над «Ванкувером» — 1:0.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Чикаго» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Гол: Хагель — 5 (Густафссон, Строум), 44:12 — 0:1Вратари: Демко (58:22) — ФлериШтраф: 8-8Броски: 40 (15+15+10) — 24 (6+7+11)

«Чикаго» и «Ванкувер» имеют по 14 очков и занимают 13-е и 14-е места в Восточной конференции.

«Ванкувер» — «Чикаго» 0:1

«Сиэтл» — «Вашингтон» 5:2

«Вашингтон» на выезде уступил «Сиэтлу» со счетом 2:5. В составе «Кэпиталз» отличились Том Уилсон с передачи Евгения Кузнецова, а также Александр Овечкин с передачи Дмитрия Орлова.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Вашингтон» — 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) Голы: Уилсон — 6 (Кузнецов), 3:34 — 0:1. Маккэн — 7 (бол., Шворц, Гики), 15:58 — 1:1. Шворц — 4 (Соуси, Блэкуэлл), 26:17 — 2:1. Ларссон — 1 (Гурд, Ярнкрок), 27:00 — 3:1. Ярнкрок — 1 (Шворц), 33:51 — 4:1. Овечкин — 15 (Орлов, Уилсон), 43:09 — 4:2. Гурд — 5 (п.в., Танев, Шворц), 59:31 — 5:2Вратари: Грубауэр — Ванечек (57:13 — 59:31)Штраф: 8-2Броски: 31 (14+9+8) — 39 (11+5+23)

«Вашингтон» с 27 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 11 очками — на 15-й строчке Запада.

«Сиэтл» — «Вашингтон» 5:2

«Лос-Анджелес» — «Аризона» 1:2 ОТ

«Лос-Анджелес» потерпел четвертое поражение подряд, уступив дома по итогам овертайма «Аризоне» со счетом 1:2 ОТ.