НХЛ. Ассистентский хет-трик Панарина, «Вашингтон» уступил «Сиэтлу», Овечкин забросил 15-ю шайбу в сезоне

«Тампа-Бэй» — «Миннесота» 5:4 Б
«Тампа» в серии буллитов обыграла «Миннесоту» со счетом 5:4 Б. В составе победителей в основное время дубль оформил Энтони Чирелли. Решающий буллит реализовал Стивен Стэмкос. Защитник Михаил Сергачев отдал голевой пас. У проигравших нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей.
«Тампа» с 23 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Миннесота» с 23 очками — на третьей строчке Запада.
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало» 5:4
«Рейнджерс» на своем льду обыграли «Баффало» со счетом 5:4. Форвард хозяев Артемий Панарин сделал три результативные передачи.
«Рейнджерс» с 25 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Баффало» с 16 очками — на 13-й строчке.
«Бостон» — «Калгари» 0:4
«Калгари» на выезде разгромил «Бостон» со счетом 4:0. Отличились Джонни Гудро, Ноа Хэнифин, Эндрю Манджапане и Майкл Баклунд.
«Калгари» с 27 очками занимает первое место в Западной конференции, «Бостон» с 18 очками — на десятой строчке Востока.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Торонто» 0:3
«Айлендерс» дома проиграли «Торонто» со счетом 0:3. Дубль оформил Митчелл Марнер, еще один гол забил Ондржей Каше.
«Айлендерс» проиграли шестой матч подряд. В активе «Торонто» шестая победа за последние семь игр.
«Ванкувер» — «Чикаго» 0:1
Шайба Брэндона Хагеля принесла «Чикаго» победу над «Ванкувером» — 1:0.
«Чикаго» и «Ванкувер» имеют по 14 очков и занимают 13-е и 14-е места в Восточной конференции.
«Сиэтл» — «Вашингтон» 5:2
«Вашингтон» на выезде уступил «Сиэтлу» со счетом 2:5. В составе «Кэпиталз» отличились Том Уилсон с передачи Евгения Кузнецова, а также Александр Овечкин с передачи Дмитрия Орлова.
«Вашингтон» с 27 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 11 очками — на 15-й строчке Запада.
«Лос-Анджелес» — «Аризона» 1:2 ОТ
«Лос-Анджелес» потерпел четвертое поражение подряд, уступив дома по итогам овертайма «Аризоне» со счетом 1:2 ОТ.