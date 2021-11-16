В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Барыс». Игра пройдет в «Большом» 16 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Сыграв в 28 поединках, команда из Краснодарского края смогла заработать 22 очка. С такими печальными показателями она находится на 11-м месте в таблице Запада.

В конце прошлого месяца «Сочи» стрельнул тремя победами кряду, что стало самым длинным его отрезком в новой регулярке. Стартовала серия с матча против «Витязя» (3:1).

После игры с «богатырями» подопечные Андрея Назарова хлопнули «Спартак» (3:1) и «Торпедо» (2:0). Ну а в двух ноябрьских матчах из трех «леопарды» уступили.

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Сперва «Сочи» остался без очков в противостоянии с «Куньлунем» (1:3). Далее команда Назарова раскатала рижское «Динамо» (3:0) и пострадала от «Торпедо» (1:5).

«Барыс»

Хоккейный клуб из Казахстана провел в чемпионате 27 встреч и заработал в них 24 балла. В турнирной таблице Восточной конференции он идет десятым.

Во второй половине прошлого месяца «Барыс» потерял очки в четырех играх кряду. Турнирные беды казахстанских хоккеистов начались с поединка против «Динамо» Минск (5:6).

Затем в родных стенах подопечные Юрия Михайлиса слились «Локомотиву» (1:4) и «Северстали» (1:5). А в Новосибирске «барсы» проиграли «Сибири» (3:4 Б).

Еще в паре матчей октября «Барыс» одержал верх над «Адмиралом» (4:1) и «Амуром» (1:0). В двух встречах перед Евротуром ребята Михайлиса влетели «Йокериту» (1:4) и «Трактору» (4:5 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Сочи» оценивается в 2.46, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Барыса» — 2.43.

Обе команды подходят к очной игре в качестве одних из слабейших в своих конференциях, вот только казахстанцы при этом еще умудряются сражаться за место в восьмерке .

Если парни Михайлиса намерены побороться за место в плей-офф зоне, они обязаны разбираться с соперниками уровня «Сочи». Наши прогноз и ставка — победа «Барыса» в матче за 1.89.