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    Сумеет ли «Нэшвилл» взять очки в Техасе?

    «Даллас» — «Нэшвилл». Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч НХЛ 11 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Нэшвилл»
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    Маттиас Экхольм
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 11 ноября. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Даллас»

    Техасцы приняли участие в 11 поединках и забрали себе 10 зачетных баллов. В турнирной таблице Западной конференции «шерифы» идут 12-ми.

    С начала сезона «Даллас» заметно штормит. В двух матчах из пяти на старте «Старз» проиграли, а в четырех других встречах они пережили четыре подряд поражения.

    Сперва команда Рика Боунесса потеряла очки в дуэли с «Коламбусом» (4:1), а затем были домашние осечки в играх с «Вегасом» (2:3 ОТ) и «Оттавой» (1:4).

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    Очередное поражение случилось в Ванкувере, в зарубе с «Кэнакс» (3:4 Б). Позже «Даллас» одержал верх над «Калгари» (4:3 ОТ) и остался без очков еще в одной игре с «Накс» (3:6).

    «Нэшвилл»

    Парни из Теннесси провели в чемпионате 12 матчей, в которых завоевали 13 баллов. В турнирной таблице Запада их команда расположилась на восьмой строчке.

    Начало новой регулярки получилось для «Нэшвилла» смазанным. В четырех поединках из пяти «Предаторз» остались без очков. Но с 25 октября по 3 ноября «хищники» стрельнули четырьмя победами.

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    • Сперва на выезде «Смэшвилл» хлопнул «Миннесоту» (5:2), а в Теннесси парни Джона Хайнса разделались с «Сан-Хосе» (3:1) и «Айлендерс» (3:2 Б). Еще одну победу «Предс» оформили в матче с «Калгари» (3:2 ОТ).

    Оборвалась цепочка удачных выступлений в игре с «Эдмонтоном» (2:5). После нее «Нэшвилл» победил «Ванкувер» (3:2) и слился «Чикаго» (1:2 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Далласа» оценивается в 2.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Нэшвилла» — 2.70.

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    К очному поединку «Смэшвилл» подходит с лучшей статой в атаке и лучшей игрой в обороне. Поэтому в гостях у него будут хорошие шансы на успешное выступление.

    В пяти играх из шести последних «Старз» уступили. Эта цепочка продолжится и в грядущей встрече. Наши прогноз и ставка — победа «Нэшвилла» в матче за 2.11.

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    «Даллас» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на хоккей. Сумеет ли «Нэшвилл» взять очки в Техасе?
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