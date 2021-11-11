«Даллас»
Техасцы приняли участие в 11 поединках и забрали себе 10 зачетных баллов. В турнирной таблице Западной конференции «шерифы» идут 12-ми.
С начала сезона «Даллас» заметно штормит. В двух матчах из пяти на старте «Старз» проиграли, а в четырех других встречах они пережили четыре подряд поражения.
Сперва команда Рика Боунесса потеряла очки в дуэли с «Коламбусом» (4:1), а затем были домашние осечки в играх с «Вегасом» (2:3 ОТ) и «Оттавой» (1:4).
Очередное поражение случилось в Ванкувере, в зарубе с «Кэнакс» (3:4 Б). Позже «Даллас» одержал верх над «Калгари» (4:3 ОТ) и остался без очков еще в одной игре с «Накс» (3:6).
«Нэшвилл»
Парни из Теннесси провели в чемпионате 12 матчей, в которых завоевали 13 баллов. В турнирной таблице Запада их команда расположилась на восьмой строчке.
Начало новой регулярки получилось для «Нэшвилла» смазанным. В четырех поединках из пяти «Предаторз» остались без очков. Но с 25 октября по 3 ноября «хищники» стрельнули четырьмя победами.
Сперва на выезде «Смэшвилл» хлопнул «Миннесоту» (5:2), а в Теннесси парни Джона Хайнса разделались с «Сан-Хосе» (3:1) и «Айлендерс» (3:2 Б). Еще одну победу «Предс» оформили в матче с «Калгари» (3:2 ОТ).
Оборвалась цепочка удачных выступлений в игре с «Эдмонтоном» (2:5). После нее «Нэшвилл» победил «Ванкувер» (3:2) и слился «Чикаго» (1:2 ОТ).
Прогноз и ставка
Победа «Далласа» оценивается в 2.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Нэшвилла» — 2.70.
К очному поединку «Смэшвилл» подходит
В пяти играх из шести последних «Старз» уступили. Эта цепочка продолжится и в грядущей встрече. Наши прогноз и ставка — победа «Нэшвилла» в матче за 2.11.