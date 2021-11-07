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    «Вашингтон» — «Филадельфия». Прогноз и ставка (к. 1.86) на хоккейный матч НХЛ 7 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Филадельфия»
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    «Филадельфия» в игре с «Сиэтлом»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 7 ноября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вашингтон»

    В десяти играх нового розыгрыша НХЛ столичные парни затащили 14 очков, что позволяет им занимать четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.

    Первое поражение в текущем сезоне «Вашингтон» пережил во втором матче. На «Кэпитал Уан Арене» хозяева не справились с «Тампой-Бэй» (1:2 ОТ).

    А после побед над «Колорадо» (6:3) и «Нью-Джерси» (4:1) ребята Питера Лавиолетта слились «Калгари» (3:4 ОТ). В следующей игре «Кэпс» были сильнее в результативной зарубе с «Оттавой» (5:7).

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    В других матчах при родных фанатах «Вашингтон» уступил «Детройту» (2:3 ОТ) и одолел «Аризону» (0:2). В гостях команда Лавиолетта проиграла «Тампе» (2:3) и «Флориде» (4:5 ОТ).

    «Филадельфия»

    Хоккейный клуб из Пенсильвании провел в чемпионате девять встреч, после которых остался с 12 баллами в резерве. В таблице Востока он занимает шестую строчку.

    В дебютной игре сезона «Филадельфия» потерпела поражение от «Ванкувера» (4:5 Б), а первые очки она затащила в матчах с «Сиэтлом» (6:1) и «Бостоном» (6:3).

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    • Затем парни Алена Виньо пострадали от «Флориды» (2:4), после чего на чужой территории прибили «Эдмонтон» (5:3) и «Ванкувер» (2:1), а также слились «Калгари» (0:4).

    Вернувшись домой, «Филадельфия» припечатала «Аризону» (3:0). Далее в дерби Пенсильвании «Флайерз» не смогли разделаться с «Питтсбургом» (2:3 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Вашингтона» оценивается в 2.10, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Филадельфии» — 3.10.

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    В паре последних матчей столичные парни пропускали минимум 3 шайбы, ну а в среднем в сетку «Кэпс» залетают 2.7 гола за игру.

    Встретится команда Лавиолетта с непростым соперником, который после поражения в дерби готов отыграться на ком-то другом. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 2.5 за 1.86.

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    «Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на хоккей. Как «Филадельфия» проявит себя в столице Штатов?
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