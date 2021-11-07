«Вашингтон»
В десяти играх нового розыгрыша НХЛ столичные парни затащили 14 очков, что позволяет им занимать четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Первое поражение в текущем сезоне «Вашингтон» пережил во втором матче. На «Кэпитал Уан Арене» хозяева не справились с «Тампой-Бэй» (1:2 ОТ).
А после побед над «Колорадо» (6:3) и «Нью-Джерси» (4:1) ребята Питера Лавиолетта слились «Калгари» (3:4 ОТ). В следующей игре «Кэпс» были сильнее в результативной зарубе с «Оттавой» (5:7).
В других матчах при родных фанатах «Вашингтон» уступил «Детройту» (2:3 ОТ) и одолел «Аризону» (0:2). В гостях команда Лавиолетта проиграла «Тампе» (2:3) и «Флориде» (4:5 ОТ).
«Филадельфия»
Хоккейный клуб из Пенсильвании провел в чемпионате девять встреч, после которых остался с 12 баллами в резерве. В таблице Востока он занимает шестую строчку.
В дебютной игре сезона «Филадельфия» потерпела поражение от «Ванкувера» (4:5 Б), а первые очки она затащила в матчах с «Сиэтлом» (6:1) и «Бостоном» (6:3).
Затем парни Алена Виньо пострадали от «Флориды» (2:4), после чего на чужой территории прибили «Эдмонтон» (5:3) и «Ванкувер» (2:1), а также слились «Калгари» (0:4).
Вернувшись домой, «Филадельфия» припечатала «Аризону» (3:0). Далее в дерби Пенсильвании «Флайерз» не смогли разделаться с «Питтсбургом» (2:3 ОТ).
Прогноз и ставка
Победа «Вашингтона» оценивается в 2.10, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Филадельфии» — 3.10.
В паре последних матчей столичные парни
Встретится команда Лавиолетта с непростым соперником, который после поражения в дерби готов отыграться на ком-то другом. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 2.5 за 1.86.