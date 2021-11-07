В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на арене «Балашиха» 7 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Авангард» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

Хоккеисты из Омска приняли участие в 25 поединках сезона и затащили в них 29 очков. В рейтинге Востока команда замыкает первую пятерку.

В октябре «Авангард» выстрелил неплохой победной серией, дошедшей до шести матчей, которая прервалась в гостевом противостоянии с «Ак Барсом» (2:3).

После неудачной игры в Казани подопечные Боба Хартли слились СКА (1:5), а затем в Балашихе они оформили победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1).

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Еще в паре поединков «Авангард» остался без очков, уступив «Ак Барсу» (1:2) и «Нефтехимику» (1:2 ОТ). В последнем же матче «ястребы» снова хлопнули «юлаевцев» (4:2).

«Динамо» Москва

Столичные парни сыграли в 26 встречах чемпионата и завоевали в них 32 очка. В турнирной таблице Западной конференции динамовцы идут четвертыми.

Ближе к концу октября «Динамо» Москва провело три встречи на своем льду, в двух из которых сине-белые остались без набранных баллов.

В этой серии подопечные Алексея Кудашова крупно уступили «Витязю» (2:5), припечатали «Локомотив» (4:1) и оказались слабее СКА (2:3).

Последнюю игру прошлого месяца московский клуб провел в Латвии, где пострадал от «Динамо» Рига (1:4). В ноябре команда Кудашова разделалась с «Динамо» Минск (7:3) и влетела «Амуру» (0:1).

Прогноз и ставка

Победа «Авангарда» оценивается в 2.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Динамо» Москва — 2.50.

В шести матчах из семи последних в Балашихе омичи победили, однако сейчас с формой у «Авангарда» беда. Команда Хартли частенько сливается , как ее будущий соперник из Москвы.

Удачный исход в следующем поединке поможет бело-синим на время вернуться в топ-3 Запада. Учитывая, что в трех играх из четырех последних в гостях парни Кудашова были сильнее соперников, логично будет поставить на них.

Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Москва с форой -1 за 3.13.