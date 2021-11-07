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    Смогут ли динамовцы оставить хозяев в Балашихе без очков?

    «Авангард» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 3.13) на хоккейный матч КХЛ 7 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Динамо» Москва
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    Антон Ведин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на арене «Балашиха» 7 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Авангард» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Ноября 2021 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 17:00 Динамо Динамо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
    •

    «Авангард»

    Хоккеисты из Омска приняли участие в 25 поединках сезона и затащили в них 29 очков. В рейтинге Востока команда замыкает первую пятерку.

    В октябре «Авангард» выстрелил неплохой победной серией, дошедшей до шести матчей, которая прервалась в гостевом противостоянии с «Ак Барсом» (2:3).

    После неудачной игры в Казани подопечные Боба Хартли слились СКА (1:5), а затем в Балашихе они оформили победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1).

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    Еще в паре поединков «Авангард» остался без очков, уступив «Ак Барсу» (1:2) и «Нефтехимику» (1:2 ОТ). В последнем же матче «ястребы» снова хлопнули «юлаевцев» (4:2).

    «Динамо» Москва

    Столичные парни сыграли в 26 встречах чемпионата и завоевали в них 32 очка. В турнирной таблице Западной конференции динамовцы идут четвертыми.

    Ближе к концу октября «Динамо» Москва провело три встречи на своем льду, в двух из которых сине-белые остались без набранных баллов.

    В этой серии подопечные Алексея Кудашова крупно уступили «Витязю» (2:5), припечатали «Локомотив» (4:1) и оказались слабее СКА (2:3).

    Последнюю игру прошлого месяца московский клуб провел в Латвии, где пострадал от «Динамо» Рига (1:4). В ноябре команда Кудашова разделалась с «Динамо» Минск (7:3) и влетела «Амуру» (0:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Авангарда» оценивается в 2.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Динамо» Москва — 2.50.

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    В шести матчах из семи последних в Балашихе омичи победили, однако сейчас с формой у «Авангарда» беда. Команда Хартли частенько сливается, как ее будущий соперник из Москвы.

    Удачный исход в следующем поединке поможет бело-синим на время вернуться в топ-3 Запада. Учитывая, что в трех играх из четырех последних в гостях парни Кудашова были сильнее соперников, логично будет поставить на них.

    Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Москва с форой -1 за 3.13.

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    «Авангард» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (3.13), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на хоккей. Смогут ли динамовцы оставить хозяев в Балашихе без очков?
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