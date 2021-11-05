В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Амур». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 5 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Динамо» Москва — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

В 25 поединках регулярки столичный клуб сумел затащить себе 32 очка, благодаря чему он замыкает тройку лучших в турнирной таблице Западной конференции.

Три встречи из четырех последних в октябре «Динамо» Москва провело на «ВТБ Арене». Но два поединка в родных стенах оказались для хозяев неудачными.

В первом матче подопечные Алексея Кудашова крупно проиграли «Витязю» (2:5). А после разгрома «Локомотива» (4:1) сине-белые слились СКА (2:3).

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Затем дважды парни Кудашова съездили в другие страны. В Латвии они влетели «Динамо» Рига (1:4), а в Белоруссии — разбили минское «Динамо» (7:3).

«Амур»

Хоккейный клуб из Хабаровска принял участие в 26 поединках сезона и заработал 21 очко. В турнирной таблице Восточной конференции он оказался на десятом месте.

В период с 15 по 21 октября «Амур» потерпел четыре поражения кряду. В этой цепочке потерь он уступил «Торпедо» (1:2 ОТ), «Ак Барсу» (2:3 ОТ), «Нефтехимику» (2:3 Б) и «Адмиралу» (1:2).

Разбавить грустные исходы матчей подопечные Михаила Кравеца смогли в домашнем поединке против «Динамо» Минск (3:0), после чего «тигрята» проиграли ЦСКА (3:4 Б).

Затем «Амур» неожиданно прихлопнул «Йокерит» (2:1 Б), а в парочке последних встреч команда Кравеца оказалась слабее «Барыса» (0:1) и «Салавата Юлаева» (2:3).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Москва оценивается в 1.39, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.45, а на победу «Амура» — 6.55.

В последних играх столичная компашка далеко не всегда побеждает, но зато проводит результативные встречи , пробивая «верх».

От матча с цепким «Амуром», который без гола не закончит поединок, вполне нормально ждать пачку заброшенных шайб. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.23.