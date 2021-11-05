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    Домашняя игра «Динамо» получится результативной?

    «Динамо» Москва — «Амур». Прогноз и ставка (к. 2.23) на хоккейный матч КХЛ 5 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Амур»
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    Эрик О'Делл
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Амур». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 5 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Динамо» Москва — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Ноября 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 17:00 Амур Амур
  • Хабаровск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 6.70
  • Ставка!
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    «Динамо» Москва

    В 25 поединках регулярки столичный клуб сумел затащить себе 32 очка, благодаря чему он замыкает тройку лучших в турнирной таблице Западной конференции.

    Три встречи из четырех последних в октябре «Динамо» Москва провело на «ВТБ Арене». Но два поединка в родных стенах оказались для хозяев неудачными.

    В первом матче подопечные Алексея Кудашова крупно проиграли «Витязю» (2:5). А после разгрома «Локомотива» (4:1) сине-белые слились СКА (2:3).

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    Затем дважды парни Кудашова съездили в другие страны. В Латвии они влетели «Динамо» Рига (1:4), а в Белоруссии — разбили минское «Динамо» (7:3).

    «Амур»

    Хоккейный клуб из Хабаровска принял участие в 26 поединках сезона и заработал 21 очко. В турнирной таблице Восточной конференции он оказался на десятом месте.

    В период с 15 по 21 октября «Амур» потерпел четыре поражения кряду. В этой цепочке потерь он уступил «Торпедо» (1:2 ОТ), «Ак Барсу» (2:3 ОТ), «Нефтехимику» (2:3 Б) и «Адмиралу» (1:2).

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    • Разбавить грустные исходы матчей подопечные Михаила Кравеца смогли в домашнем поединке против «Динамо» Минск (3:0), после чего «тигрята» проиграли ЦСКА (3:4 Б).

    Затем «Амур» неожиданно прихлопнул «Йокерит» (2:1 Б), а в парочке последних встреч команда Кравеца оказалась слабее «Барыса» (0:1) и «Салавата Юлаева» (2:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Москва оценивается в 1.39, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.45, а на победу «Амура» — 6.55.

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    В последних играх столичная компашка далеко не всегда побеждает, но зато проводит результативные встречи, пробивая «верх».

    От матча с цепким «Амуром», который без гола не закончит поединок, вполне нормально ждать пачку заброшенных шайб. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.23.

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    «Динамо» Москва — «Амур»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 05.11.2021. Прогнозы на хоккей. Домашняя игра «Динамо» получится результативной?
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