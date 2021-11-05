«Динамо» Москва
В 25 поединках регулярки столичный клуб сумел затащить себе 32 очка, благодаря чему он замыкает тройку лучших в турнирной таблице Западной конференции.
Три встречи из четырех последних в октябре «Динамо» Москва провело на «ВТБ Арене». Но два поединка в родных стенах оказались для хозяев неудачными.
В первом матче подопечные Алексея Кудашова крупно проиграли «Витязю» (2:5). А после разгрома «Локомотива» (4:1) сине-белые слились СКА (2:3).
Затем дважды парни Кудашова съездили в другие страны. В Латвии они влетели «Динамо» Рига (1:4), а в Белоруссии — разбили минское «Динамо» (7:3).
«Амур»
Хоккейный клуб из Хабаровска принял участие в 26 поединках сезона и заработал 21 очко. В турнирной таблице Восточной конференции он оказался на десятом месте.
В период с 15 по 21 октября «Амур» потерпел четыре поражения кряду. В этой цепочке потерь он уступил «Торпедо» (1:2 ОТ), «Ак Барсу» (2:3 ОТ), «Нефтехимику» (2:3 Б) и «Адмиралу» (1:2).
Разбавить грустные исходы матчей подопечные Михаила Кравеца смогли в домашнем поединке против «Динамо» Минск (3:0), после чего «тигрята» проиграли ЦСКА (3:4 Б).
Затем «Амур» неожиданно прихлопнул «Йокерит» (2:1 Б), а в парочке последних встреч команда Кравеца оказалась слабее «Барыса» (0:1) и «Салавата Юлаева» (2:3).
Прогноз и ставка
Победа «Динамо» Москва оценивается в 1.39, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.45, а на победу «Амура» — 6.55.
В последних играх столичная компашка далеко не всегда побеждает, но зато
От матча с цепким «Амуром», который без гола не закончит поединок, вполне нормально ждать пачку заброшенных шайб. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.23.