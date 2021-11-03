В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на «Барыс Арене» 3 ноября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Хоккейный клуб из Казахстана поучаствовал в 25 поединках чемпионата, в которых завоевал 23 балла. В турнирной таблице Восточной конференции он занимает седьмую строчку.

Ближе к концу октября «Барыс» настигла черная полоса, в ходе которой он пережил четыре подряд поражения. Началось все с осечки в противостоянии с «Динамо» Минск (5:6).

Затем у себя дома подопечные Юрия Михайлиса крупно слились «Северстали» (1:4) и «Локомотиву» (1:5), а в Новосибирске они оказались слабее «Сибири» (3:4 Б).

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Два последних поединка «Барыс» провел на Дальнем Востоке. Сперва он раскатал «Адмирал» (4:1), а затем одержал верх над «Амуром» (1:0).

«Йокерит»

Финские парни из города Хельсинки имеют в своем активе 25 сыгранных матчей, в которых они заработали 26 очков. А в Западной конференции «шуты» оказались вторыми.

Во второй половине октября «Йокерит» провел две встречи со СКА. На «Хартвалл Арене» «джокеры» оформили победу (5:4 ОТ), а в «Ледовом дворце» они получили ответку (0:2).

После пары матчей с питерцами подопечные Лаури Марьямяки успели сыграть дома. В родных стенах финны уступили «Магнитке» (4:5 ОТ) и растоптали рижское «Динамо» (8:0).

Три последних поединка «Йокерит» провел в гостях. Сперва парни Марьямяки слились «Амуру» (1:2 Б), а затем разобрались с «Адмиралом» (4:1) и «Сибирью» (2:0).

Прогноз и ставка

Победа «Барыса» оценивается в 2.82, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Йокерита» — 2.18.

Несмотря на пару последних побед, пока рано говорить о том, что клуб из Нур-Султана начал набирать форму.