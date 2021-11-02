В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Минск-Арене» 2 ноября. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Минск — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

После 23 матчей регулярного сезона белорусская команда имеет 30 очков в резерве и находится на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции.

В конце сентября «Динамо» Минск начало свою беспроигрышную серию, которая дошла семи поединков, а 14 октября она прервалась во встрече со «Спартаком» (1:2 ОТ).

После неудачного матча с красно-белыми подопечные Крэйга Вудкрофта оформили парочку домашних побед, обыграв «Адмирал» (3:2) и «Барыс» (6:5).

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Затем в гостях «Динамо» Минск пережило поражения от «Сибири» (2:3) и «Амура» (0:3), после чего «зубры» взяли верх над «Адмиралом» (3:2). В своей последней игре команда Вудкрофта уступила «Салавату Юлаеву» (3:5).

«Динамо» Москва

Столичные ребята приняли участие в 24 поединках, в которых взяли 30 очков. В общекомандном рейтинге Запада этот клуб замыкает тройку лидеров.

С 11 по 17 октября «Динамо» Москва потерпело три подряд поражения в гостях. Это были матчи с «Локомотивом» (1:3), СКА (3:5) и «Трактором» (3:5).

Прервалась же серия выездных потерь поединком против «Ак Барса» в Казани (5:4 ОТ). А еще в одной встрече на чужой территории сине-белые разбили «Нефтехимик» (3:0).

Далее на «ВТБ Арене» «Динамо» Москва уступило «Витязю» (2:5), припечатало «Локо» (4:1) и оказалось слабее СКА (2:3). А в игре в Латвии команда Алексея Кудашова была раздавлена «Динамо» Рига (1:4).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Минск оценивается в 2.84, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу «Динамо» Москва — 2.13.

В очном матче со столичной командой белорусские парни могут ворваться в тройку лидеров Запада , подвинув коллектив Кудашова на четвертое место.

В пяти домашних играх из шести «зубры» были сильнее соперников, да и с ослабленным московским клубом хозяева вполне могут потягаться на равных. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Минск с форой 0 за 2.29.