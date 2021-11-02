ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Шестеркин помог «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл»НХЛ. «Рейнджерс» победили «Сиэтл», Шестеркин стал первой звездой матча Эмиль Смит-РоуАПЛ. Победы «Челси» и «Арсенала», «Ман Сити» и «Ливерпуль» потеряли очки, «МЮ» разгромил «Тоттенхэм» Игроки «Зенита»РПЛ. «Зенит» разгромил «Динамо», «Рубин» выиграл у ЦСКА, «Спартак» не справился с «Ростовом»
  • 09:00
    • «Лейкерс» обыграли «Хьюстон», «Милуоки» уступил «Юте»
  • 08:19
    • Ван де Бек может перейти в «Барселону»
  • 08:06
    • Месси сообщил о желании вернуться в «Барселону»
  • 00:58
    • «Реал Сосьедад» упустил победу в баскском дерби с «Атлетиком»
  • 00:44
    • «Милан» в меньшинстве обыграл «Рому» и догнал «Наполи»
  • 00:25
    • Владелец «Спартака» подал в суд на блогера за публичные оскорбления
  • 22:07
    • «Наполи» победил «Салернитану» в матче с двумя удалениями
    Все новости спорта

    Дома минский клуб не испугается гостей из Москвы

    «Динамо» Минск — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 2.29) на хоккейный матч КХЛ 2 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Минск Прогнозы на Динамо
    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Динамо» Москва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марио Кемпе
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Минск-Арене» 2 ноября. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Минск — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 02 Ноября 2021 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 19:10 Динамо Динамо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
    •

    «Динамо» Минск

    После 23 матчей регулярного сезона белорусская команда имеет 30 очков в резерве и находится на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции.

    В конце сентября «Динамо» Минск начало свою беспроигрышную серию, которая дошла семи поединков, а 14 октября она прервалась во встрече со «Спартаком» (1:2 ОТ).

    После неудачного матча с красно-белыми подопечные Крэйга Вудкрофта оформили парочку домашних побед, обыграв «Адмирал» (3:2) и «Барыс» (6:5).

    Все прогнозы на КХЛ

    Затем в гостях «Динамо» Минск пережило поражения от «Сибири» (2:3) и «Амура» (0:3), после чего «зубры» взяли верх над «Адмиралом» (3:2). В своей последней игре команда Вудкрофта уступила «Салавату Юлаеву» (3:5).

    «Динамо» Москва

    Столичные ребята приняли участие в 24 поединках, в которых взяли 30 очков. В общекомандном рейтинге Запада этот клуб замыкает тройку лидеров.

    С 11 по 17 октября «Динамо» Москва потерпело три подряд поражения в гостях. Это были матчи с «Локомотивом» (1:3), СКА (3:5) и «Трактором» (3:5).

  • Новый геймплей, функция X-Factor и старые глюки. Обзор NHL 22
  • Достойный симулятор с мелкими недочетами
  • 27/10/2021

    • Прервалась же серия выездных потерь поединком против «Ак Барса» в Казани (5:4 ОТ). А еще в одной встрече на чужой территории сине-белые разбили «Нефтехимик» (3:0).

    Далее на «ВТБ Арене» «Динамо» Москва уступило «Витязю» (2:5), припечатало «Локо» (4:1) и оказалось слабее СКА (2:3). А в игре в Латвии команда Алексея Кудашова была раздавлена «Динамо» Рига (1:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Минск оценивается в 2.84, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу «Динамо» Москва — 2.13.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В очном матче со столичной командой белорусские парни могут ворваться в тройку лидеров Запада, подвинув коллектив Кудашова на четвертое место.

    В пяти домашних играх из шести «зубры» были сильнее соперников, да и с ослабленным московским клубом хозяева вполне могут потягаться на равных. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Минск с форой 0 за 2.29.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Сибирь — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хальмстад — АИК
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Болонья — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Валансьен — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Леванте — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.64
  • Экспресс дня 1 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Мальме — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Зальцбург
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Минск — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 02.11.2021. Прогнозы на хоккей. Дома минский клуб не испугается гостей из Москвы
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры