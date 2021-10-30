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    «Флорида» не потеряет очки в матче с «Детройтом»

    «Детройт» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч НХЛ 30 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Флорида»
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    Сэм Рейнхарт
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 30 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Детройт» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 30 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 3.30
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Детройт»

    В семи играх регулярного первенства команда из Мичигана заработала 9 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она занимает пятое место.

    Четыре встречи на старте сезона «Детройт» провел на «Литл Сизарс Арене», а началась регулярка для «крылышек» с голевого месива с «Тампой-Бэй», в котором они оказались слабее (6:7 ОТ).

    После потери очков в первой игре подопечные Джеффа Блашилла оформили пару побед. «Ред Уингз» взяли верх над «Ванкувером» (3:1) и разгромили «Коламбус» (4:1).

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    Еще в одной домашней встрече «Детройт» был обыгран «Калгари» (0:3). Далее в гостях красно-белые слились «Монреалю» (1:6), а также победили «Чикаго» (6:3) и «Вашингтон» (3:2 ОТ).

    «Флорида»

    Хоккейный клуб из Санрайза провел в чемпионате семь поединков и заработал максимум очков — 14, благодаря чему он возглавил рейтинг Восточной конференции.

    Два стартовых матча сезона «Флорида» сыграла в «BB&T Центре», где сперва разделалась с «Питтсбургом» (5:4 ОТ), а затем разгромила «Айлендерс» (5:1).

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    • Позже подопечные Джоэля Кенневилля затащили дерби с «Тампой» (1:4) и разнесли «Колорадо» на своем льду (4:1). Еще одну победу «Пантерз» отпраздновали в зарубе с «Филадельфией» (4:2).

    Вернувшись в родные стены, «Флорида» победила «Аризону» (4:2). В своем последнем матче «коты» без особых проблем разобрались с «Бостоном» (4:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Детройта» оценивается в 3.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.72, а на победу «Флориды» 1.95.

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    «Ред Уингз» на старте сезона уже показатели, что они могут стать проблемой для любого соперника, «Флорида» перед их очной встречей должна это понимать.

    Команда из Санрайза сейчас лучшая на Востоке, поэтому терять очки в Мичигане она себе не позволит. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит с форой -1 за 2.10.

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    «Детройт» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Флорида» не потеряет очки в матче с «Детройтом»
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