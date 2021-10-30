В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 30 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Детройт» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

В семи играх регулярного первенства команда из Мичигана заработала 9 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она занимает пятое место.

Четыре встречи на старте сезона «Детройт» провел на «Литл Сизарс Арене», а началась регулярка для «крылышек» с голевого месива с «Тампой-Бэй», в котором они оказались слабее (6:7 ОТ).

После потери очков в первой игре подопечные Джеффа Блашилла оформили пару побед. «Ред Уингз» взяли верх над «Ванкувером» (3:1) и разгромили «Коламбус» (4:1).

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Еще в одной домашней встрече «Детройт» был обыгран «Калгари» (0:3). Далее в гостях красно-белые слились «Монреалю» (1:6), а также победили «Чикаго» (6:3) и «Вашингтон» (3:2 ОТ).

«Флорида»

Хоккейный клуб из Санрайза провел в чемпионате семь поединков и заработал максимум очков — 14, благодаря чему он возглавил рейтинг Восточной конференции.

Два стартовых матча сезона «Флорида» сыграла в «BB&T Центре», где сперва разделалась с «Питтсбургом» (5:4 ОТ), а затем разгромила «Айлендерс» (5:1).

Позже подопечные Джоэля Кенневилля затащили дерби с «Тампой» (1:4) и разнесли «Колорадо» на своем льду (4:1). Еще одну победу «Пантерз» отпраздновали в зарубе с «Филадельфией» (4:2).

Вернувшись в родные стены, «Флорида» победила «Аризону» (4:2). В своем последнем матче «коты» без особых проблем разобрались с «Бостоном» (4:1).

Прогноз и ставка

Победа «Детройта» оценивается в 3.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.72, а на победу «Флориды» 1.95.

«Ред Уингз» на старте сезона уже показатели, что они могут стать проблемой для любого соперника , «Флорида» перед их очной встречей должна это понимать.

Команда из Санрайза сейчас лучшая на Востоке, поэтому терять очки в Мичигане она себе не позволит. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит с форой -1 за 2.10.