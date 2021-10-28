НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Детройту», несмотря на голы Овечкина и Кузнецова

За океаном минувшей ночью состоялись очередные матчи в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Вашингтон» — «Детройт» — 2:3 ОТ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил в этой игре 738-ю шайбу в регулярных чемпионата НХЛ. Российский форвард занимает пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. На четвертой строчке сейчас находится Бретт Халл (741).

Еще один гол «Вашингтона» в этом матче забил Евгений Кузнецов, в активе которого теперь 10 (5+5) очков в текущем сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Детройт» — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) Голы: Овечкин — 8 (бол., Эллер, Манта), 19:05 — 1:0. Кузнецов — 5 (бол., Шири, Оши), 24:00 — 2:0. Эрне — 2 (Гронек, Наместников), 29:17 — 2:1. Фаббри — 2 (Эрне, Сутер), 42:03 — 2:2. Ларкин — 3 (Раймонд, Зайдер), 61:37 — 2:3Вратари: Ванечек — ГрайссШтраф: 4 — 8Броски: 28 (13+4+10+1) — 25 (7+7+10+1)

«Вашингтон» — «Детройт»

«Флорида» — «Бостон» — 4:1

«Флорида» продлила победную серию до семи матчей. Команда Джоэла Кенневилла еще ни разу не проигрывала в новом сезоне.

Первой звездой матча был признан российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший 30 из 31 броска по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Бостон» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) Голы: Койл — 2 (Студника), 10:37 — 0:1. Марчмент — 1 (Райнхарт, Форслинг), 14:16 — 1:1. Луостаринен — 1 (Райнхарт, Форслинг), 22:06 — 2:1. Дюклер — 5 (Экблад, Барков), 52:40 — 3:1. Типпетт — 2 (п.в., Юбердо, Форслинг), 59:34 — 4:1Вратари: Бобровский — Улльмарк (56:51 — 59:34)Штраф: 4 — 2Броски: 27 (5+14+8) — 31 (15+2+14)

«Флорида» — «Бостон»

«Чикаго» — «Торонто» — 2:3 ОТ

Серия поражений «Чикаго» достигла семи матчей. «Блэкхокс» еще ни разу не выигрывали в текущем чемпионате.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Торонто» — 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1) Голы: Дак — 3 (бол., Курашев, С. Джонс), 5:44 — 1:0. Дебринкэт — 3 (С. Джонс), 11:48 — 2:0. Таварес — 2 (Марнер, Райлли), 26:14 — 2:1. Кампф — 1 (Сандин, Каше), 52:31 — 2:2. Нюландер — 3 (Мэттьюс), 61:58 — 2:3Вратари: Ланкинен — КэмпбеллШтраф: 8 — 8Броски: 29 (11+9+7+2) — 40 (10+10+17+3)

«Чикаго» — «Торонто»

«Даллас» — «Вегас» — 2:3 ОТ

Автором решающего гола стал российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов, поразивший ворота соперника в овертайме.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов забил первый гол в сезоне.

Дадонова признали второй звездой матча, а Радулова — третьей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Вегас» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) Голы: Гленденинг — 2 (Хейсканен, Кивиранта), 2:20 — 1:0. Теодор — 2, 3:47 — 1:1. Радулов — 1 (Хаканпяя, Бенн), 26:56 — 2:1. Маршессо — 2 (Теодор, Смит), 58:58 — 2:2. Дадонов — 2 (Руа), 61:59 — 2:3Вратари: Худобин — БроссуаШтраф: 2 — 2Броски: 34 (15+7+12+0) — 21 (5+7+8+1)

«Даллас» — «Вегас»

«Эдмонтон» — «Филадельфия»

«Эдмонтон» впервые проиграл в этом сезоне. Ранее у команды было пять побед кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Филадельфия» — 3:5 (2:3, 1:0, 0:2) Голы: Жиру — 4 (Конекны, Кутюрье), 7:22 — 0:1. Томпсон — 1 (Обе-Кубель), 10:05 — 0:2. Бэрри — 1 (Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 10:40 — 1:2. Макдэвид — 7 (бол., Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 19:42 — 2:2. Аткинсон — 5, 19:59 — 2:3. Хаймэн — 6 (Пулюярви, Макдэвид), 20:54 — 3:3. Аткинсон — 6 (Брассар, Браун), 44:18 — 3:4. Кутюрье — 2 (п.в., Проворов, Жиру), 59:01 — 3:5Вратари: Коскинен (58:01 — 59:01) — ХартШтраф: 4 — 8Броски: 37 (13+12+12) — 34 (12+6+16)