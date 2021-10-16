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    Сможет ли «Витязь» взять очки в игре с латвийцами?

    «Витязь» — «Динамо» Рига. Прогноз и ставка (к. 2.39) на хоккейный матч КХЛ 16 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Динамо» Рига
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    Кирилл Лямин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Динамо» Рига. Игра пройдет на арене «Витязь» 16 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Витязь» — «Динамо» Рига: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 16 Октября 2021 года
    Витязь
  • Подольск
    •  Витязь 17:00 Динамо Рига Динамо Рига
  • Рига
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.88
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 3.45
  • Ставка!
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    «Витязь»

    Команда из Подольска после 17 матчей имеет 13 очков в активе. С такими результатами она застряла на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

    Последняя победа «Витязя» состоялась еще 27 сентября. В тот день «богатыри» на своем льду устроили зарубу со СКА, которую затащили в серии буллитов (6:5 Б).

    После встречи с питерцами команда Юрия Бабенко провела еще 6 поединков и проиграла в каждом. Начался данный отрезок с домашнего поражения от «Локомотива» (1:4).

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    Затем в гостях «Витязь» слился «Куньлуню» (2:4). «Амуру» (1:2 Б), «Адмиралу» (2:3) и «Сибири» (1:2). Вернувшись в Подольск, парни Бабенко сдали матч «Трактору» (1:3).

    «Динамо» Рига

    Команда, представляющая Латвию, приняла участие в 18 играх регулярки и заработала 17 очков. В зачете Западной конференции она поднялась на девятую строчку.

    В начале октября «Динамо» Рига предстояло провести четыре матча в разъездах. С гостевым турне бордовые справились слабо, потерпев три поражения.

    Сперва на Дальнем Востоке подопечные Сергея Зубова проиграли «Амуру» (2:3 Б) и победили «Адмирал» (2:1). Затем латвийцы уступили «Сибири» (1:3) и «Сочи» (2:3 ОТ).

    В родных же стенах «Динамо» Рига сыграло эффективнее, оформив парочку побед. Команда Зубова разгромила «Сибирь» (4:1) и разделалась с «Нефтехимиком» (4:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Витязя» оценивается в 1.91, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Динамо» Рига — 3.42.

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    В октябре «богатыри» еще ни разу не порадовали своих фанатов победой. Однако в ближайшем будущем у них появится хорошая возможность, чтобы это исправить.

    Рижане — равные соперники, с которым будет сложно, но очки взять реально. Поэтому наши прогноз и ставка — «Витязь» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.39.

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    «Витязь» — «Динамо» Рига: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Витязь» взять очки в игре с латвийцами?
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