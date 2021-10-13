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    Выстоит ли «Динамо» в зарубе со СКА?

    СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч КХЛ 13 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Динамо» Москва
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    «Динамо» в матче с «Локомотивом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 13 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    СКА

    В активе команды из Санкт-Петербурга имеется 23 очка, добытых в 16 играх чемпионата. В турнирной таблице Западной конференции она занимает третье место.

    Последнее на данный момент домашнее поражение СКА пережил 23 сентября. Это была встреча с «Салаватом Юлаевым» (2:4), после которой «армейцы» оформили пять побед в семи матчах.

    Сперва на выезде клуб с Невы обыграл «Динамо» Минск (2:1 ОТ) и уступил «Витязю» (5:6 Б), а затем в «Ледовом дворце» парни Валерия Брагина прибили «Трактор» (4:3 Б), «Нефтехимик» (2:0) и «Локомотив» (1:0).

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    Еще одну осечку СКА допустил в гостевом поединке против «Барыса» (0:3). Но после крупного поражения «армейцы» оформили яркую победу над «Салаватом Юлаевым» (5:0).

    «Динамо» Москва

    Столичный коллектив в 16 встречах сумел забрать себе 24 очка. С такими показателями команда по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

    Первую неудачу в сезоне «Динамо» Москва испытало на себе после серии из восьми побед. А проиграли сине-белые «Торпедо» в «Нагорном» (2:4).

    После матча с нижегородцами подопечные Алексея Кудашова одержали верх над «Спартаком» (6:3), «Куньлунем» (5:3) и «Барысом» (3:1).

    Позже «Динамо» проиграло «Металлургу» (2:4), ЦСКА (0:3). Еще в одной встрече на «ВТБ Арене» хозяева хлопнули «Северсталь» (3:2). А выезд в Ярославль на матч с «Локомотивом» оказался провальным (1:3).

    Прогноз и ставка

    Победа СКА оценивается в 2.23, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу «Динамо» Москва — 2.51.

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    В активе у динамовцев в последнее время все больше поражений, но чаще всего в проигранных матчах бело-синие не могли справиться с топовыми соперниками.

    Игра со СКА — это очередное противостояние с большой командой, в котором у ребят Кудашова будет дополнительная мотивация припечатать серьезного оппонента. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Москва с форой 0 за 1.89.

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    СКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 13.10.2021. Прогнозы на хоккей. Выстоит ли «Динамо» в зарубе со СКА?
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