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    Способна ли «Северсталь» на удачное выступление в «Нагорном»?

    «Торпедо» — «Северсталь». Прогноз и ставка (к. 2.08) на хоккейный матч КХЛ 11 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Северсталь»
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    Владислав Кодола
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет в «Нагорном» 11 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 11 Октября 2021 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:00 Северсталь Северсталь
  • Череповец
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 4.55
  • 2
  • 3.75
  • Ставка!
    •

    «Торпедо»

    В 15 поединках нижегородской команде удалось заработать 14 очков, благодаря чему она оказалась восьмой в турнирной таблице Западной конференции.

    Не так давно «Торпедо» проиграло в четырех встречах подряд, чего с «автозаводцами» в текущем сезоне ранее не было. Уступили они «Динамо» Рига (1:2), «Локомотиву» (3:4) и дважды «Йокериту» (4:5 Б, 2:4).

    Оборвать серию поражений подопечные Дэвида Немировского сумели в игре с «Динамо» Москва (4:2), после которой нижегородцы прибили «Трактор» (5:2).

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    В паре следующих встреч «Торпедо» потеряло очки в поединках с «Амуром» (3:4 ОТ) и «Адмиралом» (1:2). Далее «Торпедо» разгромило «Сибирь» (3:0) и влетело минскому «Динамо» (3:4).

    «Северсталь»

    Череповецкая команда успела выйти на лед 15 раз. В этих матчах она набрала 13 очков и оказалась на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

    Концовку прошлого месяца «Северсталь» провела очень удачно, выдав четыре победы. Данная серия началась для «стали» с поединка против «Салавата Юлаева» (2:1).

    Далее подопечные Андрея Разина обыграли «Динамо» Рига (2:1 ОТ), «Сибирь» (1:0) и еще раз «Динамо» Рига (2:0). Но после этого череповецкий клуб посыпался.

    Сперва «Северсталь» пострадала от «Йокерита» (1:4), а затем уступила «Спартаку» (0:2) и «Локомотиву» (1:5). В последнем поединке команда Разина слилась «Динамо» Москва (2:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Торпедо» оценивается в 1.78, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.34, а на победу «Северстали» — 3.80.

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    К грядущей встрече череповецкий клуб подходит на фоне четырех поражений подряд. Но в Нижнем Новгороде ситуация может измениться.

    «Торпедо» в последнее время не всегда стабильно. Даже когда «автозаводцы» побеждают, они пропускают хотя бы парочку голов. Так было в 9 поединках из 10 предыдущих. Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Северстали» больше 2 за 2.08.

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    «Торпедо» — «Северсталь»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 11.10.2021. Прогнозы на хоккей. Способна ли «Северсталь» на удачное выступление в «Нагорном»?
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