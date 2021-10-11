В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет в «Нагорном» 11 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

В 15 поединках нижегородской команде удалось заработать 14 очков, благодаря чему она оказалась восьмой в турнирной таблице Западной конференции.

Не так давно «Торпедо» проиграло в четырех встречах подряд, чего с «автозаводцами» в текущем сезоне ранее не было. Уступили они «Динамо» Рига (1:2), «Локомотиву» (3:4) и дважды «Йокериту» (4:5 Б, 2:4).

Оборвать серию поражений подопечные Дэвида Немировского сумели в игре с «Динамо» Москва (4:2), после которой нижегородцы прибили «Трактор» (5:2).

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В паре следующих встреч «Торпедо» потеряло очки в поединках с «Амуром» (3:4 ОТ) и «Адмиралом» (1:2). Далее «Торпедо» разгромило «Сибирь» (3:0) и влетело минскому «Динамо» (3:4).

«Северсталь»

Череповецкая команда успела выйти на лед 15 раз. В этих матчах она набрала 13 очков и оказалась на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Концовку прошлого месяца «Северсталь» провела очень удачно, выдав четыре победы. Данная серия началась для «стали» с поединка против «Салавата Юлаева» (2:1).

Далее подопечные Андрея Разина обыграли «Динамо» Рига (2:1 ОТ), «Сибирь» (1:0) и еще раз «Динамо» Рига (2:0). Но после этого череповецкий клуб посыпался.

Сперва «Северсталь» пострадала от «Йокерита» (1:4), а затем уступила «Спартаку» (0:2) и «Локомотиву» (1:5). В последнем поединке команда Разина слилась «Динамо» Москва (2:3).

Прогноз и ставка

Победа «Торпедо» оценивается в 1.78, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.34, а на победу «Северстали» — 3.80.

К грядущей встрече череповецкий клуб подходит на фоне четырех поражений подряд. Но в Нижнем Новгороде ситуация может измениться.