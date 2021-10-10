В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Уфа-Арене» 10 октября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Салават Юлаев» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

Уфимская команда в 15 поединках смогла заработать 24 очка, что позволило ей остаться на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Серия из семи побед, которую «Салават Юлаев» выдал на старте сезона, прервалась 21 сентября в Череповце. В тот день зеленые не справились с «Северсталью» (1:2).

После облома в «Ледовом Дворце» подопечные Томи Ламсы организовали еще три победы. Они взяли верх над СКА (4:2), «Локомотивом» (3:2 ОТ) и «Автомобилистом» (3:2).

Все прогнозы на КХЛ

В двух встречах в начале октября «Салават Юлаев» уступил «Сибири» (1:3) и «Ак Барсу» (0:2). А в паре последних матчей уфимцы разделались с «Сочи» (3:0) и «Йокеритом» (3:2 ОТ).

СКА

На счету питерской команды имеется 21 очко. Свои баллы она набрала в 15 играх, благодаря чему закрепилась на третьем месте в таблице Западной конференции.

После трех побед кряду, оформленных в период с 14 по 21 сентября, СКА встретился с «Салаватом Юлаевым» в Санкт-Петербурге, где не смог справиться с гостями из Уфы (2:4).

Завершив матч с «юлаевцами» поражением, подопечные Валерия Брагина разделались с «Динамо» Минск (2:1 ОТ), а затем уступили «Витязю» (5:6 Б).

В трех следующих поединках СКА одолел «Трактор» (4:3 Б), «Нефтехимик» (2:0) и «Локомотив» (1:0). В последней игре «армейцы» крупно слились «Барысу» (0:3).

Прогноз и ставка

На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.21, ничья оценивается в 4.38, а победа СКА — в 2.90.

После парочки неудач уфимцы выдали две победы и поправили свое положение на Востоке, сохранив за собой второе место.