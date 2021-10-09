В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 9 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Динамо» Москва — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

После 14 поединков столичная команда занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. На ее счету сейчас имеется 22 очка.

В новом розыгрыше КХЛ «Динамо» Москва оформило восемь побед подряд. Но 25 числа прошлого месяца этот крутой отрезок оборвался в зарубе с «Торпедо» (2:4).

После неожиданной осечки в Нижнем Новгороде подопечные Алексея Кудашова выдали еще три победы. Сперва у себя дома сине-белые прибили «Спартак» (6:3).

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Позже «Динамо» разобралось с «Куньлунем» (5:3) и «Барысом» (3:1). А в двух последних играх парни Кудашова слились «Магнитке» (2:4) и ЦСКА (0:3).

«Северсталь»

Команда из Череповца приняла участие в 14 играх сезона, после которых осталась с 13 очками в резерве. В таблице Западной конференции она занимает девятое место.

В 20-х числах прошлого месяца «Северстали» удалось организовать четыре победы подряд, чего в текущей регулярке с этим клубом еще не случалось.

В ходе беспроигрышного отрезка подопечные Андрея Разина припечатали «Салават Юлаев» (2:1), рижское «Динамо» (2:1 ОТ), «Сибирь» (1:0) и снова латвийских динамовцев (2:0).

Обломалась серия «Северстали» 1 октября в противостоянии с «Йокертом» в Финляндии (1:4). В последнем матче «сталь» не справилась со «Спартаком» (0:2).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Москва оценивается в 1.45, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.25, а на победу «Северстали» — 5.70.

Да, у столичного клуба была пара осечек в последних матчах, но у команды Кудашова по-прежнему все в порядке с делами в конференции, чего нельзя сказать про «Северсталь».