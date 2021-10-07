В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 7 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

На данный момент на счету казанского клуба имеется 21 балл, завоеванный в 15 матчах регулярки. В турнирной таблице Восточной конференции команда идет четвертой.

После сокрушительного поражения от минского «Динамо» 12 сентября (2:5) «Ак Барс» оформил пять побед кряду, что сейчас является самой длинной серией для казанцев в текущем сезоне.

В ходе того отрезка подопечные Дмитрия Квартальнова обыграли «Сочи» (3:2 Б, 1:0), «Витязь» (2:1), «Адмирал» (2:1 Б) и «Спартак» (3:1).

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Успешную серию побед «Ак Барс» прервал в игре с «Йокеритом» на «Хартвалл Арене» (3:4 ОТ). Далее казанцы прибили ЦСКА (2:1) и «Салават Юлаев» (2:0), после чего снова пострадали от «Динамо» Минск (3:4 ОТ).

«Металлург» Мг

Команда из Магнитогорска провела в регулярке 14 матчей, после которых в ее активе оказалось 26 баллов. В таблице Восточной конференции «лисы» лидируют.

После поражения от «Салавата Юлаева» (2:7) «Металлург» Мг успел провести 11 поединков, затащив каждую без исключения встречу.

К примеру, дома парни Ильи Воробьева прихлопнули «Адмирал» (4:3 ОТ), «Нефтехимик» (4:0) и «Авангард» (7:4). А позже в гостях «Магнитка» прибила «Амур» (6:2), «Адмирал» (5:0), «Сибирь» (3:1).

Победная серия «Металлурга» продлилась в играх с ЦСКА (4:0), «Барысом» (4:3), «Автомобилистом» (4:2), «Динамо» Москва (4:2) и «Спартаком» (4:0).

Прогноз и ставка

Победа «Ак Барса» оценивается в 2.44, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.06, а на победу «Металлурга» Мг — 2.71.

«Ак Барс», пусть и не всегда в нынешнем сезоне стабилен, в родных стенах способен разделаться практически с любым оппонентом.

Вот только в текущей игре казанцев ждет заруба с лидерами Востока, чьи солидные статистические данные говорят о том, что ей будет неважно, насколько крут их соперник.