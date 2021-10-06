В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Барыс Арене» 6 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

В 13 играх регулярного первенства казахстанской команде удалось забрать себе 10 очков, что на данный момент делает ее девятой в турнирной таблице Восточной конференции.

Не так давно «Барыс» впервые в новом сезоне потерпел три поражения кряду. Уступили парни из Нур-Султана «Динамо» Рига (2:3), «Йокериту» (2:3 Б) и ЦСКА (1:2 ОТ).

А после неприятной серии потерь подопечные Юрия Михайлиса выдали пару домашних побед. Они одержали верх над «Сибирью» (2:1 ОТ) и «Автомобилистом» (5:4 ОТ).

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В трех последних встречах «Барыс» вовсе остался без набранных баллов. Коллектив Михайлиса проиграл «Металлургу» Мг (3:4), «Динамо» Москва (1:3) и «Локомотиву» (3:4).

«Авангард»

Действующие обладатели Кубка Гагарина приняли участие в 12 играх сезона, в которых взяли 12 очков. В зачете Восточной конференции они занимают шестую позицию.

После трех побед на старте новой КХЛ «Авангард» пережил три поражения. Не справились в той серии «ястребы» с «Динамо» Москва (2:5), «Йокеритом» (2:3) и «Магниткой» (4:7).

Череду потерь подопечные Боба Хартли прервали с помощью парочки выездных встреч, в которых они разделались с «Автомобилистом» (3:1) и «Спартаком» (4:0).

Далее было крупное поражение от «Локомотива», после которого «Авангард» дома припечатал «Сочи» (3:1). В последних же матчах «ястребы» сдались «Трактору» (3:4) и «Авто» (2:5).

Прогноз и ставка

Победа «Барыса» оценивается в 2.78, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Авангарда» — 2.23.

Только в двух домашних встречах «Барыса» в нынешней регулярке команды забрасывали больше 5 шайб. Другие его матчи получались гораздо скромнее .

Учитывая, что «Авангард» и сам далек от пиковой формы, игра в Нур-Султане будет спокойной. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.04.