«Северсталь»
Череповецкий коллектив в девяти встречах регулярки забрал себе 9 баллов, а в общекомандном зачете Западной конференции он оказался на девятой строчке.
На старте КХЛ 2021/22 «Северсталь» потерпела два поражения. Без очков «сталь» осталась в поединках со СКА (2:3) и «Динамо» Минск (1:4). А первую победу она оформила в зарубе с «Адмиралом» (3:2 ОТ).
После успешного матча с представителями Дальнего Востока подопечные Андрея Разина слились «Трактору» (1:2 Б), а затем в гостях они прибили «Сибирь» (4:2).
В паре следующих поединков «Северсталь» уступила «Амуру» (2:3) и «Адмиралу» (1:4). В последних встречах были победы над «Салаватом» (2:1) и рижским «Динамо» (2:1 ОТ).
«Сибирь»
Новосибирская команда после девяти сыгранных матчей может похвастаться 6 набранными баллами и девятым местом в турнирной таблице Восточной конференции.
В начале нового сезона «Сибирь» проиграла «Трактору» (2:3 ОТ) и «Динамо» Москва (0:4). А после погрома на «ВТБ Арене» «снеговики» разнесли «Торпедо» (3:0).
Завершив выезд в Нижний Новгород ярким выступлением, подопечные Андрея Мартемьянова уступили «Нефтехимику» (2:4), «Северстали» (2:4) и «Динамо» Москва (4:5).
Прервать серию неудач «Сибирь» смогла в поединке с «Куньлунем» (1:0). Но в паре недавних встреч ребята из Новосибирска снова растранжирили очки. Они слились «Магнитке» (1:3) и «Барысу» (1:2 ОТ).
Прогноз и ставка
Победа «Северстали» оценивается в 2.34, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.94, а на победу «Сибири» — 2.65.
Последние две игры у себя дома «Северсталь» завершила победами и закрепилась в десятке Запада.
Сыграют же «стальные»