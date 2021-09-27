В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 27 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

Череповецкий коллектив в девяти встречах регулярки забрал себе 9 баллов, а в общекомандном зачете Западной конференции он оказался на девятой строчке.

На старте КХЛ 2021/22 «Северсталь» потерпела два поражения. Без очков «сталь» осталась в поединках со СКА (2:3) и «Динамо» Минск (1:4). А первую победу она оформила в зарубе с «Адмиралом» (3:2 ОТ).

После успешного матча с представителями Дальнего Востока подопечные Андрея Разина слились «Трактору» (1:2 Б), а затем в гостях они прибили «Сибирь» (4:2).

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В паре следующих поединков «Северсталь» уступила «Амуру» (2:3) и «Адмиралу» (1:4). В последних встречах были победы над «Салаватом» (2:1) и рижским «Динамо» (2:1 ОТ).

«Сибирь»

Новосибирская команда после девяти сыгранных матчей может похвастаться 6 набранными баллами и девятым местом в турнирной таблице Восточной конференции.

В начале нового сезона «Сибирь» проиграла «Трактору» (2:3 ОТ) и «Динамо» Москва (0:4). А после погрома на «ВТБ Арене» «снеговики» разнесли «Торпедо» (3:0).

Завершив выезд в Нижний Новгород ярким выступлением, подопечные Андрея Мартемьянова уступили «Нефтехимику» (2:4), «Северстали» (2:4) и «Динамо» Москва (4:5).

Прервать серию неудач «Сибирь» смогла в поединке с «Куньлунем» (1:0). Но в паре недавних встреч ребята из Новосибирска снова растранжирили очки. Они слились «Магнитке» (1:3) и «Барысу» (1:2 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Северстали» оценивается в 2.34, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.94, а на победу «Сибири» — 2.65.

Последние две игры у себя дома «Северсталь» завершила победами и закрепилась в десятке Запада.