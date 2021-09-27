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    Будет ли удачным визит «Сибири» в Череповец?

    «Северсталь» — «Сибирь». Прогноз и ставка (к. 2.06) на хоккейный матч КХЛ 27 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Сибирь»
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    Алексей Кручинин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 27 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 27 Сентября 2021 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 19:00 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
    •

    «Северсталь»

    Череповецкий коллектив в девяти встречах регулярки забрал себе 9 баллов, а в общекомандном зачете Западной конференции он оказался на девятой строчке.

    На старте КХЛ 2021/22 «Северсталь» потерпела два поражения. Без очков «сталь» осталась в поединках со СКА (2:3) и «Динамо» Минск (1:4). А первую победу она оформила в зарубе с «Адмиралом» (3:2 ОТ).

    После успешного матча с представителями Дальнего Востока подопечные Андрея Разина слились «Трактору» (1:2 Б), а затем в гостях они прибили «Сибирь» (4:2).

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    В паре следующих поединков «Северсталь» уступила «Амуру» (2:3) и «Адмиралу» (1:4). В последних встречах были победы над «Салаватом» (2:1) и рижским «Динамо» (2:1 ОТ).

    «Сибирь»

    Новосибирская команда после девяти сыгранных матчей может похвастаться 6 набранными баллами и девятым местом в турнирной таблице Восточной конференции.

    В начале нового сезона «Сибирь» проиграла «Трактору» (2:3 ОТ) и «Динамо» Москва (0:4). А после погрома на «ВТБ Арене» «снеговики» разнесли «Торпедо» (3:0).

    Завершив выезд в Нижний Новгород ярким выступлением, подопечные Андрея Мартемьянова уступили «Нефтехимику» (2:4), «Северстали» (2:4) и «Динамо» Москва (4:5).

    Прервать серию неудач «Сибирь» смогла в поединке с «Куньлунем» (1:0). Но в паре недавних встреч ребята из Новосибирска снова растранжирили очки. Они слились «Магнитке» (1:3) и «Барысу» (1:2 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Северстали» оценивается в 2.34, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.94, а на победу «Сибири» — 2.65.

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    Последние две игры у себя дома «Северсталь» завершила победами и закрепилась в десятке Запада.

    Сыграют же «стальные» с равным по силе противником, желающим после пары предыдущих неудач вернуться в борьбу за восьмую позицию в зачете Востока. Наши прогноз и ставка — победа «Сибири» в матче за 2.06.

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    «Северсталь» — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 27.09.2021. Прогнозы на хоккей. Будет ли удачным визит «Сибири» в Череповец?
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