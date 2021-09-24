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    Способен ли «Адмирал» достойно сыграть с «Ак Барсом»?

    «Ак Барс» — «Адмирал». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч КХЛ 24 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Адмирал»
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    Войтех Мозик
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 24 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 24 Сентября 2021 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 19:00 Адмирал Адмирал
  • КХЛ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.28
  • X
  • 6.25
  • 2
  • 8.90
  • Ставка!
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    «Ак Барс»

    После девяти поединков казанцы имеют в своем резерве 11 баллов и занимают четвертую позицию в турнирной таблице Восточной конференции.

    После крупной победы над «Йокеритом» на старте сезона (3:0) «Ак Барс» потерпел три поражения. Уступили зеленые «Куньлуню» (3:4), «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (1:2 ОТ).

    Еще пару баллов подопечные Дмитрия Квартальнова завоевали в противостоянии с «Витязем» (2:1 ОТ), а затем была потеря очков в игре с «Динамо» Минск (2:5).

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    Завершив визит в Белоруссию неудачно, «Ак Барс» выдал три победы в трех последних встречах. Команда Квартальнова обыграла «Сочи» (3:2 Б, 1:0) и «Витязь» (2:1).

    «Адмирал»

    Хоккейный клуб из Владивостока в восьми встречах сезона заработал 5 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он оказался десятым.

    В течение шести поединков на старте сезона «Адмирал» обошелся без побед. В дебютной игре новой регулярки «моряки» были разгромлены «Спартаком» (1:4).

    В следующих встречах подопечные Александра Андриевского уступили «Авангарду» (3:4 Б), СКА (2:9), «Северстали» (2:3 ОТ), «Магнитке» (3:4 ОТ) и «Динамо» Москва (3:5).

    Первую победу дальневосточный клуб отпраздновал 17 сентября в противостоянии с «Северсталью» (4:1). В последнем поединке «Адмирал» крупно слился «Металлургу» Мг (0:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Ак Барса» оценивается в 1.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.90, а на победу «Адмирала» — 7.80.

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    Текущий сезон для клуба, который только вернулся в КХЛ, складывается не очень удачно. Но в поединке с «Ак Барсом» аутсайдер может стрельнуть сенсацией.

    На данный момент у казанцев одинаковая разница голов — 18:18. И только в одной встрече парни Квартальнова выиграли с форой в 2+ шайбы. Поэтому ожидаем, что и «моряки» не позволят себя унизить. Наши прогноз и ставка — победа «Адмирала» с форой +2 за 2.00.

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    «Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 24.09.2021. Прогнозы на хоккей. Способен ли «Адмирал» достойно сыграть с «Ак Барсом»?
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