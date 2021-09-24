«Ак Барс»
После девяти поединков казанцы имеют в своем резерве 11 баллов и занимают четвертую позицию в турнирной таблице Восточной конференции.
После крупной победы над «Йокеритом» на старте сезона (3:0) «Ак Барс» потерпел три поражения. Уступили зеленые «Куньлуню» (3:4), «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (1:2 ОТ).
Еще пару баллов подопечные Дмитрия Квартальнова завоевали в противостоянии с «Витязем» (2:1 ОТ), а затем была потеря очков в игре с «Динамо» Минск (2:5).
Завершив визит в Белоруссию неудачно, «Ак Барс» выдал три победы в трех последних встречах. Команда Квартальнова обыграла «Сочи» (3:2 Б, 1:0) и «Витязь» (2:1).
«Адмирал»
Хоккейный клуб из Владивостока в восьми встречах сезона заработал 5 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он оказался десятым.
В течение шести поединков на старте сезона «Адмирал» обошелся без побед. В дебютной игре новой регулярки «моряки» были разгромлены «Спартаком» (1:4).
В следующих встречах подопечные Александра Андриевского уступили «Авангарду» (3:4 Б), СКА (2:9), «Северстали» (2:3 ОТ), «Магнитке» (3:4 ОТ) и «Динамо» Москва (3:5).
Первую победу дальневосточный клуб отпраздновал 17 сентября в противостоянии с «Северсталью» (4:1). В последнем поединке «Адмирал» крупно слился «Металлургу» Мг (0:5).
Прогноз и ставка
Победа «Ак Барса» оценивается в 1.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.90, а на победу «Адмирала» — 7.80.
Текущий сезон для клуба, который только вернулся в КХЛ, складывается не очень удачно. Но в поединке с «Ак Барсом» аутсайдер может стрельнуть сенсацией.
На данный момент у казанцев одинаковая разница голов — 18:18. И только в одной встрече парни Квартальнова выиграли с форой в 2+ шайбы. Поэтому ожидаем, что и