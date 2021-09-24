В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 24 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

После девяти поединков казанцы имеют в своем резерве 11 баллов и занимают четвертую позицию в турнирной таблице Восточной конференции.

После крупной победы над «Йокеритом» на старте сезона (3:0) «Ак Барс» потерпел три поражения. Уступили зеленые «Куньлуню» (3:4), «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (1:2 ОТ).

Еще пару баллов подопечные Дмитрия Квартальнова завоевали в противостоянии с «Витязем» (2:1 ОТ), а затем была потеря очков в игре с «Динамо» Минск (2:5).

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Завершив визит в Белоруссию неудачно, «Ак Барс» выдал три победы в трех последних встречах. Команда Квартальнова обыграла «Сочи» (3:2 Б, 1:0) и «Витязь» (2:1).

«Адмирал»

Хоккейный клуб из Владивостока в восьми встречах сезона заработал 5 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он оказался десятым.

В течение шести поединков на старте сезона «Адмирал» обошелся без побед. В дебютной игре новой регулярки «моряки» были разгромлены «Спартаком» (1:4).

В следующих встречах подопечные Александра Андриевского уступили «Авангарду» (3:4 Б), СКА (2:9), «Северстали» (2:3 ОТ), «Магнитке» (3:4 ОТ) и «Динамо» Москва (3:5).

Первую победу дальневосточный клуб отпраздновал 17 сентября в противостоянии с «Северсталью» (4:1). В последнем поединке «Адмирал» крупно слился «Металлургу» Мг (0:5).

Прогноз и ставка

Победа «Ак Барса» оценивается в 1.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.90, а на победу «Адмирала» — 7.80.

Текущий сезон для клуба, который только вернулся в КХЛ, складывается не очень удачно. Но в поединке с «Ак Барсом» аутсайдер может стрельнуть сенсацией.