В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Платинум Арене» 18 сентября. Начало встречи — в 10:30 мск. «Амур» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

За шесть матчей команда из Хабаровска оформила всего одну победу и заработала 3 очка. Эти скромные показатели делают ее шестой в Восточной конференции.

Новый сезон «Амур» встретил в Сочи. Вот только визит в Краснодарский край запомнился «тигрятам» избиением от местного клуба (0:4).

Еще в трех выездных поединках ребята Владимира Воробьева уступили «Спартаку» (1:3), «Авангарду» (2:3 ОТ) и «Барысу» (2:3). А в дебютной домашней игре «Амур» пострадал от «Динамо» Москва (2:6).

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Во втором матче в родных стенах хабаровчане принимали «Северсталь». В битве на «Платинум Арене» команда Владимира Воробьёва вырвала победу (3:2).

«Металлург» Мг

Магнитогорцы в шести играх одержали 10 очков. Благодаря таким результатам, команда оказалась на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В дебютном поединке «Металлург» Мг громко пошумел в Екатеринбурге, где разгромил «Автомобилист» (6:2). Позже «сталевары» оформили более скромную победу над «Барысом» (2:1).

Единственное, но очень ощутимое поражение подопечные Ильи Воробьева пережили в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:7). А после погрома от уфимцев «Магнитка» разделалась с «Адмиралом» (4:3 ОТ).

Два последних поединка «Металлург» Мг закончил крупными победами. На своем льду хоккеисты из Магнитогорска разделались с «Нефтехимиком» (4:0) и «Авангардом» (7:4).

Прогноз и ставка

Победа «Амура» оценивается в 3.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Металлурга» Мг — 1.94.

Впервые в текущем сезоне «Амур» сумел победить именно у себя дома, но в том матче у «тигров» был не самый грозный соперник, а вот с «Магниткой» придется намного труднее.