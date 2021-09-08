В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 8 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

За три игры нового сезона ребятам из Санкт-Петербурга удалось заработать 6 очков и забить 16 голов. В турнирной таблице Западной конференции команда идет второй.

На старте КХЛ 2021/22 СКА встретился с «Северсталью» в Череповце. В непростом матче гости с Невы смогли победить, оформив минимальный перевес — 3:2.

Второй поединок подопечные Валерия Брагина провели в Ярославле, где в результативной перестрелке они прихлопнули «Локомотив» в послематчевых бросках — 4:3 Б.

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В последнем же матче СКА знатно покуражился. На своем льду питерцы порадовали любимых фанатов крупной победой. В этой встрече «армейцы» раздавили «Адмирал» — 9:2.

«Автомобилист»

Екатеринбуржцы успели провести два матча в новом сезоне, вот только очков в этих встречах они не добыли и застряли на последнем месте в Восточной конференции.

В стартовом поединке «Автомобилист» сошелся с «Металлургом» Мг на «Уралец-Арене». Дома парни с Урала потерпели разгромное поражение — 2:6.

Во втором матче подопечные Билла Питерса принимали «Салават Юлаев». Игра с уфимцами также получилась результативной, но опять не в пользу хозяев — 2:4.

Напомним, что в прошлом сезоне «Автомобилист» был седьмым в Восточной конференции, а в Кубке Гагарина екатеринбуржцы проиграли «Авангарду» в 1/8 финала.

Прогноз и ставка

Победа СКА оценивается в 2.08, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Автомобилиста» — 3.05.

В паре матчей «Авто» уже пропустило 10 голов, а это сомнительный показатель перед выездом в Питер на встречу со СКА, который пока не теряет очки.