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    В Питере СКА не намерен прерывать победную серию

    СКА — «Автомобилист». Прогноз и ставка (к. 1.97) на хоккейный матч КХЛ 8 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Автомобилист»
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    Йоонас Кемппайнен
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 8 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 08 Сентября 2021 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
    •

    СКА

    За три игры нового сезона ребятам из Санкт-Петербурга удалось заработать 6 очков и забить 16 голов. В турнирной таблице Западной конференции команда идет второй.

    На старте КХЛ 2021/22 СКА встретился с «Северсталью» в Череповце. В непростом матче гости с Невы смогли победить, оформив минимальный перевес — 3:2.

    Второй поединок подопечные Валерия Брагина провели в Ярославле, где в результативной перестрелке они прихлопнули «Локомотив» в послематчевых бросках — 4:3 Б.

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    В последнем же матче СКА знатно покуражился. На своем льду питерцы порадовали любимых фанатов крупной победой. В этой встрече «армейцы» раздавили «Адмирал» — 9:2.

    «Автомобилист»

    Екатеринбуржцы успели провести два матча в новом сезоне, вот только очков в этих встречах они не добыли и застряли на последнем месте в Восточной конференции.

    В стартовом поединке «Автомобилист» сошелся с «Металлургом» Мг на «Уралец-Арене». Дома парни с Урала потерпели разгромное поражение — 2:6.

    Во втором матче подопечные Билла Питерса принимали «Салават Юлаев». Игра с уфимцами также получилась результативной, но опять не в пользу хозяев — 2:4.

    Напомним, что в прошлом сезоне «Автомобилист» был седьмым в Восточной конференции, а в Кубке Гагарина екатеринбуржцы проиграли «Авангарду» в 1/8 финала.

    Прогноз и ставка

    Победа СКА оценивается в 2.08, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Автомобилиста» — 3.05.

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    В паре матчей «Авто» уже пропустило 10 голов, а это сомнительный показатель перед выездом в Питер на встречу со СКА, который пока не теряет очки.

    Будучи явным фаворитом, коллектив Брагина не пощадит «Автомобилист» и затащит игру. Наши прогноз и ставка — СКА не проиграет и тотал больше 3.5 за 1.97.

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    СКА — «Автомобилист»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 08.09.2021. Прогнозы на хоккей. В Питере СКА не намерен прерывать победную серию
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