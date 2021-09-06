В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Динамо» Рига. Игра пройдет на «Арене Мытищи» 6 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Куньлунь» — «Динамо» Рига: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куньлунь»

В двух играх на старте сезона китайской команде удалось отобрать у конкурентов 2 очка. С таким количеством баллов она расположилась на шестой строчке в таблице Востока.

Первую встречу сезона «Куньлунь» провел в Нижнекамске, где пытался противостоять местному «Нефтехимику». Но за час матча пекинцы получили полную сетку и уехали ни с чем — 1:5.

Реальная же перепалка состоялась 4 сентября в Казани. На «Татнефть-Арене» подопечные Айвана Занатты сотворили чудо-спасение в поединке с «Ак Барсом» (4:3).

Все прогнозы на КХЛ

В упомянутом матче «Куньлунь» жестко слил первый период — 0:3, а затем не только сравнял счет, но и добил казанцев, реализовав большинство.

«Динамо» Рига

Латвийцы, в отличие от «Куньлуня», пока не могут похвастаться схожими подвигами на льду. В двух играх клуб из Риги остался с нулем очков.

Несмотря на то что «Динамо» Рига проиграло, оба раза команда старалась биться на равных с топ-клубами Западной конференции. Первым соперником рижан был «Локомотив».

В поединке на «Арене-2000» подопечные Сергея Зубова смогли сделать себе фору в 2 шайбы, а вот позже они куда-то разбросали преимущество и проиграли — 2:3.

Еще интереснее сложилась встреча с ЦСКА, где «Динамо» Рига, находясь в большинстве, пропустило последний гол от «армейцев» на 17-й минуте третьего периода, а сам матч закончился со счетом 2:3.

Прогноз и ставка

Победа «Куньлуня» оценивается в 2.71, а победа «Динамо» Рига — в 2.23. На ничью букмекеры дают коэффициент 4.20.

На старте нового сезона обе команды уже потеряли очки, но при этом неплохо проявили себя в поединках с тяжеловесами КХЛ.

Безусловно, их очная встреча должна быть не менее интересной. Ожидаем, что пекинцы смогут воспользоваться проблемами рижан в защите и забьют минимум 3 гола , как это было в четырех личных матчах из пяти последних.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Куньлуня» больше 2.5 за 1.98.