«Нефтехимик»
Нижнекамский клуб провел очень грустный сезон 2020/21. В 60 встречах регулярного первенства он набрал всего 40 очков и оказался на 11-м месте в таблице Востока.
После неудачных выступлений в КХЛ в составе «Нефтехимика» произошли изменения на тренерской должности. Команду покинул Вячеслав Буцаев, а на его место пришел Олег Леонтьев.
С новым менеджером «Нефтехимик» провел 10 товарняков. На старте этой кампании нижнекамцы уступили «Салавату» (4:5 Б), «Ак Барсу» (2:4, 1:2) и «Магнитке» (1:2).
После слабенького начала в контрольных матчах «Нефтехимик» выдал пять побед кряду. А в последней встрече ребята Олега Леонтьева пережили крупное поражение от «Ак Барса» (3:7).
«Куньлунь»
Если говорить о провальных показателях в прошлом сезоне, то представители Китая выступили еще хуже «Нефтехимика». В 60 играх они настреляли 34 очка и финишировали на дне Востока.
В межсезонье у «Куньлуня» также была смена тренера. Свои полномочия оставил Алексей Ковалев. С нового сезона командой будет руководить Айван Занатта.
С канадским специалистом «Ред Стар» провел 11 контрольных матчей. Его соперниками были исключительно представители КХЛ.
В пяти товарищеских играх китайская команда победила, а шесть встреч закончились привычными для «Куньлуня» поражениями.
Прогноз и ставка
Победа «Нефтехимика» оценивается в 1.42, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.40, а на победу «Куньлуня» — 6.00.
Если основываться на результатах прошлого сезона. То в Нижнекамске нас ждет битва аутсайдеров, в которой китайский клуб всегда старался выглядеть не хуже.
В четырех очных встречах КХЛ 2020/21 парни из Пекина добыли одну победу, а в остальных матчах только раз проиграли с разницей больше гола. Скорее всего, в дебюте сезона подопечные Айвана Занатты