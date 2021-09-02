В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 2 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

Нижнекамский клуб провел очень грустный сезон 2020/21. В 60 встречах регулярного первенства он набрал всего 40 очков и оказался на 11-м месте в таблице Востока.

После неудачных выступлений в КХЛ в составе «Нефтехимика» произошли изменения на тренерской должности. Команду покинул Вячеслав Буцаев, а на его место пришел Олег Леонтьев.

С новым менеджером «Нефтехимик» провел 10 товарняков. На старте этой кампании нижнекамцы уступили «Салавату» (4:5 Б), «Ак Барсу» (2:4, 1:2) и «Магнитке» (1:2).

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После слабенького начала в контрольных матчах «Нефтехимик» выдал пять побед кряду. А в последней встрече ребята Олега Леонтьева пережили крупное поражение от «Ак Барса» (3:7).

«Куньлунь»

Если говорить о провальных показателях в прошлом сезоне, то представители Китая выступили еще хуже «Нефтехимика». В 60 играх они настреляли 34 очка и финишировали на дне Востока.

В межсезонье у «Куньлуня» также была смена тренера. Свои полномочия оставил Алексей Ковалев. С нового сезона командой будет руководить Айван Занатта.

С канадским специалистом «Ред Стар» провел 11 контрольных матчей. Его соперниками были исключительно представители КХЛ.

В пяти товарищеских играх китайская команда победила, а шесть встреч закончились привычными для «Куньлуня» поражениями.

Прогноз и ставка

Победа «Нефтехимика» оценивается в 1.42, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.40, а на победу «Куньлуня» — 6.00.

Если основываться на результатах прошлого сезона. То в Нижнекамске нас ждет битва аутсайдеров, в которой китайский клуб всегда старался выглядеть не хуже.