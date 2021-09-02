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    «Куньлунь» достойно начнет новый сезон?

    «Нефтехимик» — «Куньлунь». Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч КХЛ 2 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Куньлунь»
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    «Куньлунь» во время предсезонки
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 2 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.40
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 6.40
  • Ставка!
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    «Нефтехимик»

    Нижнекамский клуб провел очень грустный сезон 2020/21. В 60 встречах регулярного первенства он набрал всего 40 очков и оказался на 11-м месте в таблице Востока.

    После неудачных выступлений в КХЛ в составе «Нефтехимика» произошли изменения на тренерской должности. Команду покинул Вячеслав Буцаев, а на его место пришел Олег Леонтьев.

    С новым менеджером «Нефтехимик» провел 10 товарняков. На старте этой кампании нижнекамцы уступили «Салавату» (4:5 Б), «Ак Барсу» (2:4, 1:2) и «Магнитке» (1:2).

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    После слабенького начала в контрольных матчах «Нефтехимик» выдал пять побед кряду. А в последней встрече ребята Олега Леонтьева пережили крупное поражение от «Ак Барса» (3:7).

    «Куньлунь»

    Если говорить о провальных показателях в прошлом сезоне, то представители Китая выступили еще хуже «Нефтехимика». В 60 играх они настреляли 34 очка и финишировали на дне Востока.

    В межсезонье у «Куньлуня» также была смена тренера. Свои полномочия оставил Алексей Ковалев. С нового сезона командой будет руководить Айван Занатта.

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    • С канадским специалистом «Ред Стар» провел 11 контрольных матчей. Его соперниками были исключительно представители КХЛ.

    В пяти товарищеских играх китайская команда победила, а шесть встреч закончились привычными для «Куньлуня» поражениями.

    Прогноз и ставка

    Победа «Нефтехимика» оценивается в 1.42, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.40, а на победу «Куньлуня» — 6.00.

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    Если основываться на результатах прошлого сезона. То в Нижнекамске нас ждет битва аутсайдеров, в которой китайский клуб всегда старался выглядеть не хуже.

    В четырех очных встречах КХЛ 2020/21 парни из Пекина добыли одну победу, а в остальных матчах только раз проиграли с разницей больше гола. Скорее всего, в дебюте сезона подопечные Айвана Занатты не сольются крупно. Наши прогноз и ставка — победа «Куньлуня» с форой +1.5 за 2.10.

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    «Нефтехимик» — «Куньлунь»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Куньлунь» достойно начнет новый сезон?
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