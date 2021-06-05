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    Сумеет ли «Виннипег» восстановить равенство?

    «Виннипег» — «Монреаль». Прогноз и ставка (к. 2.67) на хоккейный матч Кубка Стэнли 5 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Монреаль»
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    Мейсон Аплтон
    Во втором матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Виннипег» будет принимать «Монреаль». Матч пройдет в «Белл МТС» 5 июня. Начало встречи — в 02:30 мск. «Виннипег» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 05 Июня 2021 года
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    «Виннипег»

    Команда из Манитобы закончила регулярный сезон на третьем месте в турнирной таблице Северного дивизиона. В 56 поединках она смогла заработать 63 очка.

    В 1/8 финала Кубка Стэнли «Виннипег» встретился с «Эдмонтоном». В этой серии «Джетс» одержали четыре победы в четырех поединках — 4:0.

    В дебютной игре подопечные Пола Мориса разгромили «Ойлерз» в гостях (4:1). Три следующих матча «бомбардировщики» затащили в дополнительное время (1:0 ОТ; 5:4 ОТ; 4:3 ОТ).

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    В четвертьфинале соперником «Виннипега» оказался «Монреаль». В первом поединке в «Белл МТС» «Джетс» в равной игре потерпели поражение (3:5).

    «Монреаль»

    Хоккейный клуб из провинции Квебек, Канада, в 56 играх заработал всего 59 баллов, но с такими показателями он все же сумел финишировать четвертым в Северном дивизионе.

    Первый плей-офф раунд свел «Монреаль» и «Торонто». Противостояние с лидером «Севера» подарило болельщикам семь крутых матчей, четыре из которых остались за «Хабс».

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    • Первую победу над «Торонто» команда Доминика Дюшарма добыла 21 мая (2:1), после чего она потерпела три поражения (1:5; 1:2; 0:4).

    Оказавшись на грани вылета, «Монреаль» стрельнул тремя победами (4:3 ОТ; 3:2 ОТ; 3:1). Беспроигрышную серию «трехцветные» продолжили и в поединке с «Виннипегом» (5:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Виннипега» оценивается в 2.36, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.36, а на победу «Монреаля» — 2.68.

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    В первом поединке «Виннипег» особо ничем не уступал, но дерзкий «Монреаль» снова проявил характер и прибил хозяев в «Белл МТС».

    Перед выездом на чужую арену «Джетс» важно сравнять счет в серии, чем коллектив Мориса и займется. Наши прогноз и ставка — победа «Виннипега» с форой -1 за 2.67.

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