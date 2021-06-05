Во втором матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Виннипег» будет принимать «Монреаль». Матч пройдет в «Белл МТС» 5 июня. Начало встречи — в 02:30 мск. «Виннипег» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виннипег»

Команда из Манитобы закончила регулярный сезон на третьем месте в турнирной таблице Северного дивизиона. В 56 поединках она смогла заработать 63 очка.

В 1/8 финала Кубка Стэнли «Виннипег» встретился с «Эдмонтоном». В этой серии «Джетс» одержали четыре победы в четырех поединках — 4:0.

В дебютной игре подопечные Пола Мориса разгромили «Ойлерз» в гостях (4:1). Три следующих матча «бомбардировщики» затащили в дополнительное время (1:0 ОТ; 5:4 ОТ; 4:3 ОТ).

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В четвертьфинале соперником «Виннипега» оказался «Монреаль». В первом поединке в «Белл МТС» «Джетс» в равной игре потерпели поражение (3:5).

«Монреаль»

Хоккейный клуб из провинции Квебек, Канада, в 56 играх заработал всего 59 баллов, но с такими показателями он все же сумел финишировать четвертым в Северном дивизионе.

Первый плей-офф раунд свел «Монреаль» и «Торонто». Противостояние с лидером «Севера» подарило болельщикам семь крутых матчей, четыре из которых остались за «Хабс».

Первую победу над «Торонто» команда Доминика Дюшарма добыла 21 мая (2:1), после чего она потерпела три поражения (1:5; 1:2; 0:4).

Оказавшись на грани вылета, «Монреаль» стрельнул тремя победами (4:3 ОТ; 3:2 ОТ; 3:1). Беспроигрышную серию «трехцветные» продолжили и в поединке с «Виннипегом» (5:3).

Прогноз и ставка

Победа «Виннипега» оценивается в 2.36, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.36, а на победу «Монреаля» — 2.68.

В первом поединке «Виннипег» особо ничем не уступал, но дерзкий «Монреаль» снова проявил характер и прибил хозяев в «Белл МТС».

Перед выездом на чужую арену «Джетс» важно сравнять счет в серии, чем коллектив Мориса и займется. Наши прогноз и ставка — победа «Виннипега» с форой -1 за 2.67.