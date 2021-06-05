В матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею США сыграют с Канадой. Матч пройдет на «Арене Рига» 5 июня. Начало встречи — в 14:15 мск. США — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

США

На групповом этапе чемпионата мира Штаты смогли заработать 18 очков в семи играх. Благодаря этому, они финишировали первыми в таблице и пропустили меньше всех — 8 голов.

Начался данный турнир для США с поражения. В дебютной встрече «орлята» уступили Финляндии (1:2). А в шести следующих матчах группы американцы победили в основное время.

Сперва подопечные Джека Капуано разнесли Канаду (5:1) и Казахстан (3:0). Позже были более скромные победы над Латвией (4:2), Норвегией (2:1), Германией (2:0) и Италией (4:2).

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В плей-офф раунде сборная США сразилась со Словакией. Четвертьфинальный поединок не доставил Штатам никаких проблем. Коллектив Капуано катком прошелся по соперникам (6:1).

Канада

Еще один представитель Северной Америки также участвовал в группе B. Добыв всего 3 победы, команда заработала 10 очков и финишировала четвертой.

Мировое первенство Канада встретила тремя поражениями в основное время. В этих матчах «кленовые» слились Латвии (0:2), США (1:5) и Германии (1:3).

Первые баллы команда Жерара Галлана завоевала в игре с Норвегией 26 мая (4:2). Далее канадцы прихлопнули Казахстан и разнесли Италию (7:1).

В последнем матче группового раунда Канада уступила Финляндии в серии буллитов (2:3 Б). На стадии 1/4 «кленовые» встретились с Россией. В этом матче ребята Жерара Галлана спаслись в основное время, в затем вырвали победу в овертайме (2:1 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа США в игре полуфинала чемпионата мира по хоккею оценивается в 2.29, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу Канады — 2.86.

Канада с трудном попала в плей-офф и обыграла Россию в энергозатратном четвертьфинале, в то время как американцы шли к полуфиналу без особых усилий .

В первом очном матче Штаты раскатали канадцев (5:1). Что-то подобное «орлята» готовы продемонстрировать и в грядущем поединке. Наши прогноз и ставка — победа США с коэффициентом 2.29.