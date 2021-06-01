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    Сможет ли Германию обыграть Латвию?

    Германия — Латвия. Прогноз (к. 1.83) и ставки на чемпионат мира по хоккею 1 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Германия — Латвия
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    Сборная Германии выйдет в плей-офф ЧМ, если обыграет Латвию
    Сборная Германии сыграет против команды Латвии в заключительном туре группового этапа на чемпионате мира в Латвии. Матч пройдет 1 июня в Риге, начало — в 20:15 мск. Германия — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Германия

    Сборная Германии в понедельник потерпела третье поражение кряду. И теперь ей нужно обязательно обыгрывать Латвии.

    После поражений от Казахстана и Финляндии немцы проиграли сборной США — 0:2.
    Результат сложно назвать справедливым, немцы перебросали соперника 33:16, но так ни разу и не забили.

    Аналогичная ситуация была и в матче с Казахстаном. Там Германия забросила две шайбы, но пропустила трижды. Надо признать, что присутствует и невезение.

    В случае победы над Латвией немцы точно выйдут в плей-офф даже при равенстве очков с Канадой (а такое возможно, если североамериканцы обыграют финнов).

    Латвия

    У Латвии сейчас тоже девять очков. Но ситуация при этом очень интересная: если латвийцы выиграют в предстоящем матче, они опередят не только Германию, но и Канаду.

    Сборная Латвии до сих пор не смогла набрать очки только в одной игре — против США (2:4). В остальных матчах латвийцы в основное время не уступали, в том числе с Канадой, которую они обыграли со счетом 2:0.

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    В предыдущем матче Латвия уступила Финляндии, пропустив решающий гол за четыре секунды до завершения овертайма. При этом команда Боба Хартли даже перебросала такого серьезного соперника, пусть и незначительно — 37:35.

    Прогноз и ставка

    На Германию в этом матче можно поставить за 2.26, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.98, а победу Латвии — за 2.74.

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    Максимально непредсказуемый матч в плане исхода. У немцев команда выше классом, но латвийцы очень упертые. Плюс есть пример Казахстана, который остановил Германию.

    В общем, ставим на шайбы. В этой игре «засухи» не будет.

    Ставка — тотал заброшенных шайб больше 4,5 за 1.83.

    И еще один вариант — ставка на тотал третьего периода больше 1,5 за 1.83.

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