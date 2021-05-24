В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Чехия сыграет с Белоруссией. Матч пройдет на «Олимпийском Стадионе» в Риге 24 мая. Начало встречи — в 20:15 мск. Чехия — Белоруссия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия

Чешская сборная пока не набрала ни единого балла в двух встречах. На данный момент она находится седьмом месте в турнирной таблице Группы A.

Первая игра на чемпионате мира превратилась в голевую перестрелку с Россией, в которой Чехия потерпела поражение (3:4). В этом матче «львята» нанесли 25 бросков в створ, 12% из которых оказались успешными.

Ко второй игре в рамках мирового первенства Чехия подходила в качестве фаворита и даже открыла счет, забив Швейцарии на 14-й минуте. Но в итоге подопечные Филипа Пешана крупно слились (2:5) и снова остались ни с чем.

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На прошлом чемпионате мира Чехия заняла второе место в группе B, одержав 18 баллов в семи встречах. В плей-офф чехи вылетели в полуфинале, а затем проиграли России в матче за бронзу (2:3 Б).

Белоруссия

Команда Белоруссии пока идет относительно неплохо . После двух поединков группового раунда она имеет 3 очка на счету и находится на пятой позиции в турнирной таблице.

Дебютную встречу в рамках мирового первенства Белоруссия провалила. Она начала сливаться уже в первом периоде, а по итогам 60 минут было зафиксировано крупное поражение (2:5).

Во втором поединке подопечные Михаила Захарова сотворили сенсацию. В дуэли со Швецией единственная шайба Германа Нестерова принесла «зубрам» минимальную победу (1:0).

До 2021 года Белоруссия играла на чемпионате мира в 2018-м. Тогда она оказалась последней в турнирной таблице группы A и не набрала ни единого балла в семи матчах.

Прогноз и ставка

Победа Чехии оценивается в 1.24, на ничью букмекеры дают коэффициент 7.50, а на победу Белоруссии — 8.60.

Сборная Чехии, несмотря на неудачи, продемонстрировала, что забивать она умеет. В игре с Белоруссией «львята» будут рвать и метать, чтобы наконец-то набрать баллы.

Поэтому в грядущем поединке команда Пешана готова показать высокую результативность. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Чехии больше 3.5 с коэффициентом 2.19.