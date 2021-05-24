Чехия
Чешская сборная пока не набрала ни единого балла в двух встречах. На данный момент она находится седьмом месте в турнирной таблице Группы A.
Первая игра на чемпионате мира превратилась в голевую перестрелку с Россией, в которой Чехия потерпела поражение (3:4). В этом матче «львята» нанесли 25 бросков в створ, 12% из которых оказались успешными.
Ко второй игре в рамках мирового первенства Чехия подходила в качестве фаворита и даже открыла счет, забив Швейцарии на 14-й минуте. Но в итоге подопечные Филипа Пешана крупно слились (2:5) и снова остались ни с чем.
На прошлом чемпионате мира Чехия заняла второе место в группе B, одержав 18 баллов в семи встречах. В плей-офф чехи вылетели в полуфинале, а затем проиграли России в матче за бронзу (2:3 Б).
Белоруссия
Команда Белоруссии пока
Дебютную встречу в рамках мирового первенства Белоруссия провалила. Она начала сливаться уже в первом периоде, а по итогам 60 минут было зафиксировано крупное поражение (2:5).
Во втором поединке подопечные Михаила Захарова сотворили сенсацию. В дуэли со Швецией единственная шайба Германа Нестерова принесла «зубрам» минимальную победу (1:0).
До 2021 года Белоруссия играла на чемпионате мира в 2018-м. Тогда она оказалась последней в турнирной таблице группы A и не набрала ни единого балла в семи матчах.
Прогноз и ставка
Победа Чехии оценивается в 1.24, на ничью букмекеры дают коэффициент 7.50, а на победу Белоруссии — 8.60.
Сборная Чехии, несмотря на неудачи, продемонстрировала, что забивать она умеет. В игре с Белоруссией «львята» будут рвать и метать, чтобы наконец-то набрать баллы.
Поэтому в грядущем поединке команда Пешана готова показать высокую результативность. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Чехии больше 3.5 с коэффициентом 2.19.