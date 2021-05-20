Во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет на «PNC-арене» 20 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

В дебютной встрече в рамках Кубка Стэнли хозяева на «PNC-арене» пропустили первыми. Но «кейнс» оформили равенство в двух периодах, а в третьем уже хлопнули «Нэшвилл», добыв крупную победу (5:2).

В регулярном чемпионате команда из города Роли смогла заработать 80 очков, благодаря чему она финишировала на первом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона.

В 56 поединках сезона подопечные Рода Бриндамора завоевали 36 побед (27 в основное время), оставшись с набранными баллами в 71.4% сыгранных поединков.

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Под занавес «регулярки» «Каролина» потерпела три поражения. Сперва дома она уступила «Чикаго» (1:2 ОТ), а затем на «Бриджстоун Арене» крупно влетела «Нэшвиллу» (1:3; 0:5).

«Нэшвилл»

К матчу на «PNC-арене» гости из Теннесси подходили в качестве аутсайдеров, однако в первом периоде они открыли счет и вынудили «Каролину» отыгрываться.

Равенство на табло было и по итогам второй двадцатиминутки. А вот в третьем периоде «Нэшвилл» уже не сумел сдержать натиск «ураганов» (2:5).

В ходе регулярного сезона коллективу Джона Хайнса удалось заработать 64 балла. В турнирной таблице Центрального дивизиона команда оказалась четвертой.

В пяти последних встречах «регулярки» «саблезубые» завоевали четыре победы. В этих матчах «Нэшвилл» обыграл «Даллас» (1:0 ОТ) и «Коламбус» (4:3 ОТ). А после поражения от «Блю Джекетс» (2:4) «хищники» взяли верх над «Каролиной» (3:1; 5:0).

Прогноз

Победа «Каролины» оценивается в 1.99, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Нэшвилла» — 3.32.

В этом противостоянии «Кейнс» с ходу начали подтверждать статус сильнейшей команды. Да, сперва все пошло не по их сценарию, но позже «ураганы» совершили камбэк и закончили матч разгромной победой.

Во втором гостевом поединке «Нэшвилл» также навяжет борьбу «Каролине», что позволит зрителям вновь насладиться большим количеством голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.65.