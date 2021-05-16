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    Как столичный клуб начнет плей-офф серию?

    «Вашингтон» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 1.76) на хоккейный матч Кубка Стэнли 16 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Бостон»
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    «Вашингтон»
    В матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Вашингтон» будет принимать «Бостон». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 16 мая. Начало встречи — в 02:15 мск. «Вашингтон» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вашингтон»

    В регулярном чемпионате столичная команда оказалась второй в зачете Восточного дивизиона. В 56 играх она заработала 77 очков и установила разницу голов — 191:163, став второй по результативности.

    С «Бостоном» «Вашингтон» пересекался в текущем сезоне восемь раз, в четырех поединках «Кэпс» одержали победу, включая и последний матч на «Кэпитал Уан Арене» (2:1).

    Перед упомянутой игрой с «Бостоном» подопечные Питера Лавиолетта дважды слились «Питтсбургу» (4:5 ОТ; 0:3), а затем обыграли «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» (6:3; 4:2).

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    В очередных домашних поединках «Вашингтон» принимал и «Филадельфию». В противостоянии с «Флайерз» столичные ребята потерпели неудачу (2:4) и взяли верх над гостями из Пенсильвании (2:1 ОТ).

    «Бостон»

    Коллектив из Массачусетса в 56 встречах сезона сумел заработать 77 очков, благодаря чему он поднялся на третье место в рейтинге «Востока» с разницей голов — 168:136.

    С 28 апреля по 4 мая «Бостону» удалось одержать четыре ярких победы в основное время. Небольшая серия «медведей» началась с гостевого поединка против «Питтсбурга» (3:1).

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    • После встречи с «Пенс» коллектив Брюса Кэссиди дважды прибил «Баффало» (5:2; 6:2) и раскатал «Нью-Джерси» (3:0). А перед плей-офф «Брюинз» устроили результативные скачки.

    Сперва они проиграли «Джерси» (3:4 ОТ), а позже — снесли «Рейнджерс» (4:0) и уступили им (4:5). В последних матчах «Бостон» взял верх над «Айлендерс» (3:2 ОТ) и не справился с «Вашингтоном» (1:2).

    Прогноз

    Победа «Вашингтона» оценивается в 2.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.08, а на победу «Бостона» — 2.77.

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    В этой мощной паре «Кэпс» выглядят фаворитами, однако «Бостон» вполне способен на неприятные сюрпризы. Как бы там ни было, соперники устроят зарубу уже со старта серии.

    На своем льду команде Лавиолетта важно начать противостояние с победы. А для этого второму по результативности клубу нужно подумать о голах. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 2.5 с коэффициентом 1.76.

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