НХЛ. «Колорадо» завоевал Президентский кубок, «Сент-Луис» разгромил «Миннесоту»

«Сент-Луис» — «Миннесота» 7:3

Отметим, что после первого периода «дикари» вели 3:0. В составе победителей по дублю сделали Брэйден Шенн, Дэвид Перрон и Джордан Кайру, еще одну шайбу забросил Зак Сэнфорд. Российские игроки «блюзменов» Иван Барбашев и Клим Костин отметились голевыми передачами.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Миннесота» — 7:3 (0:3, 4:0, 3:0) Голы: Штурм — 11 (Бонино, Бьюгстад), 3:23 — 0:1. Сутер — 3 (Фолиньо), 4:06 — 0:2. Фолиньо — 11 (Коул, Гринуэй), 16:04 — 0:3. Сэнфорд — 10 (Клиффорд, Миккола), 25:16 — 1:3. Шенн — 15 (бол., О`Райлли, Хоффман), 28:29 — 2:3. Перрон — 18 (Барбашев, Фолк), 31:33 — 3:3. Шенн — 16 (бол., Перрон, Хоффман), 34:03 — 4:3. Перрон — 19 (бол., Хоффман, Крюг), 45:50 — 5:3. Кайру — 13 (Костин, Сканделла), 46:33 — 6:3. Кайру — 14 (Бортуццо, Сантини), 55:29 — 7:3Вратари: Биннингтон — КяхкененШтраф: 4-8Броски: 27 (7+11+9) — 20 (11+6+3)

«Миннесота» идет на третьем месте в Западном дивизионе, а «Сент-Луис» — на четвертом.

«Сент-Луис» — «Миннесота»

«Калгари» — «Ванкувер» 4:1

В составе победителей дубль сделал Элиас Линдхольм. Защитник Никита Нестеров отдал голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Ванкувер» — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) Голы: Хаймор — 1 (Хэмоник, Бесер), 1:02 — 0:1. Андерссон — 5 (Годро, Линдхольм), 3:36 — 1:1. Манджапане — 14 (Нестеров, Нордстрем), 5:17 — 2:1. Линдхольм — 18 (Ткачак, Танев), 55:33 — 3:1. Ткачак — 12 (бол.), 56:37 — 4:1Вратари: Маркстрем — ДемкоШтраф: 2-8Броски: Маркстрем — Демко

«Калгари» занимает пятое место в Северном дивизионе, а «Ванкувер» — седьмое.

«Калгари» — «Ванкувер»

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» 5:1

В составе «Эвеланш» дубль оформил Тайсон Йост.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 5:1 (0:1, 5:0, 0:0) Голы: Уокер — 5, 19:15 — 0:1. Джост — 6 (Рантанен, Ландескуг), 29:46 — 1:1. Джост — 7 (Тимминс, Рантанен), 31:38 — 2:1. Белльмар — 9 (Менья, Бураковски), 34:26 — 3:1. Донской — 17 (Кадри, Тимминс), 36:50 — 4:1. Бураковски — 19 (Тэйвз, Макар), 38:58 — 5:1Вратари: Юханссон — ГросеникШтраф: 19-9Броски: 43 (12+18+13) — 22 (4+10+8)

«Колорадо» с 82 очками стал чемпионом Западной конференции и обладателем Президентского кубка.