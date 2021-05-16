В матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Миннесоту». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 16 мая. Начало встречи — в 22:00 мск. «Вегас» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

Регулярный чемпионат коллектив из Невады закончил на втором месте в турнирной таблице Западного дивизиона. В 56 играх ему удалось заработать 82 очка. Первую позицию «Колорадо» «отбросы» уступили по дополнительным показателям.

В прошлом месяце «Вегас» поразил соперников мощной серией из десяти побед, девять из которых были добыты в основное время. Однако 1 мая «Голден Найтс» впервые за продолжительный период уступили, крупно влетев «Аризоне» (0:3).

В следующем поединке подопечные Питера Дебура отомстили «Йотис» (3:2 ОТ), после чего команда из Парадайса провела два матча с «Миннесотой». В играх с «дикарями» она уступила (5:6) и взяла верх (3:2 ОТ).

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Затем на «Т-Мобайл Арене» «Вегас» дважды победил «Сент-Луис» (4:3 ОТ; 4:1). Еще в одном поединке дома «отбросы» не справились с «Колорадо» (1:2). В последнем матче коллектив Дебура разнес «Сан-Хосе» (6:0).

«Миннесота»

Хоккейный клуб из Сент-Пола завершил регулярный чемпионат на третьем месте в турнирной таблице Западного дивизиона. В 56 встречах ему удалось набрать 75 очков.

Как и у «Вегаса», у «Миннесоты» также в апреле была победная серия. Но состояла она из семи поединков и прервалась в заключительных встречах прошлого месяца.

Обломал уверенный ход «Миннесоты» «Сент-Луис» (3:4; 4:5 ОТ). В третьей стыковой игре «дикари» отомстили «Блюз» (4:3 ОТ). Далее команда из Сент-Пола победила (6:5) и сдалась (2:3 ОТ) «Вегасу».

В парочке следующих матчей «Миннесота» разобралась с «Анахаймом» с одинаковым результатом — 4:3 ОТ. А в последних играх она не смогла справиться с «Сент-Луисом» (0:4; 3:7).

Прогноз

Победа «Вегаса» оценивается в 2.06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Миннесоты» — 3.12.

В регулярном первенстве эти команды провели между собой восемь матчей. И только в трех встречах «Голден Найтс» сумели победить.

Статистика очных поединков в текущем сезоне не в пользу «отбросов», однако в плей-офф подопечные Дебура хотя бы попытаются ее подкорректировать. Наши прогноз и ставка — победа «Вегаса» в матче с коэффициентом 1.62.