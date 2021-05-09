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    Игра на «Бриджстоун Арене» будет результативной?

    «Нэшвилл» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 1.63) на хоккейный матч НХЛ 9 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Каролина»
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    Брэд Ричардсон и Райан Джохансен
    В матче регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Каролину». Матч пройдет на «Бриджстоун Арене» 9 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нэшвилл»

    В турнирной таблице Центрального дивизиона хоккейный клуб из Теннесси находится на четвертом месте. В 54 поединках «регулярки» ему удалось заработать 60 баллов.

    Недавно «Нэшвилл» провел три встречи кряду против «Чикаго». Сперва на своем льду «саблезубые» одержали разгромную победу. Затем их противостояние перекочевало в Иллинойс.

    В «Юнайтед Центре» подопечные Джона Хайнса уступили (4:5 ОТ) и взяли верх (3:1). В парочке следующих матчей «Предс» разгромили (4:1) и проиграли (4:7) «Флориде».

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    Далее «Нэшвилл» вырвал победу в важной встрече с «Далласом» (1:0 ОТ). В двух недавних поединках «хищники» разобрались с «Коламбусом» (4:3 ОТ) и влетели «Блю Джекетс» (2:4).

    «Каролина»

    Коллектив из города Роли также провел в чемпионате НХЛ 54 поединка. В этих матчах он набрал 80 зачетных баллов, а в турнирной таблице Центрального дивизиона «Кейнс» лидируют.

    27 апреля «Каролина» в «Американ Эйрлайнс Центре» проиграла «Далласу» (3:4). А в следующем матче с «шерифами» «ураганы» разгромили «Старз» (5:1).

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    • Пять других встреч подопечные Рода Бриндамора провели на «PNC-арене». В четырех играх ребята из Роли были сильнее. Сперва «Кейнс» разобрались с «Детройтом» (3:1).

    Позже «Каролина» вырвала победу у «Коламбуса» (2:1 ОТ) и пару раз снесла «Чикаго» (5:2; 6:3). В последнем матче «ураганы» слились «Блэкхокс» (1:2 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Нэшвилла» оценивается в 3.08, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.18, а на победу «Каролины» — 2.17.

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    Команде Хайнса осталось провести лишь два поединка в «регулярке». Эти встречи пройдут на «Бриджстоун Арене» против «Каролины».

    Набранные баллы или осечки «Далласа» обеспечат «саблезубым» выход в плей-офф. Надеяться на техасцев не совсем надежное дело, поэтому нужно устроить зарубу с лидерами дивизиона. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.63.

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