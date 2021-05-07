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    «Каролина» — «Чикаго». Прогноз и ставка (к. 1.73) на хоккейный матч НХЛ 7 мая 2021 года

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    «Каролина» в игре с «Чикаго» 5 мая
    В матче регулярного сезона НХЛ «Каролина» будет принимать «Чикаго». Матч пройдет на «PNC-арене» 7 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Каролина»

    В турнирной таблице Центрального дивизиона коллектив из города Роли лидирует с 79 очками в активе. В нынешнем сезоне он провел 53 поединка.

    В конце прошлого месяца «Каролина» потерпела два гостевых поражения. Потеряла баллы она в дуэли с «Флоридой» 25 апреля (3:4 ОТ) и слилась «Далласу» (3:4 ОТ).

    В заключительном этапе «регулярки» это были последние проигрышные встречи для «ураганов». В пяти следующих матчах подопечные Рода Бриндамора победили.

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    Сперва «Каролина» разгромила «Даллас» (5:1), после чего она одержала верх над «Детройтом» (3:1). Далее «Кейнс» разобрались с «Коламбусом» (2:1 ОТ) и дважды раскатали «Чикаго» (5:2; 6:3).

    «Чикаго»

    В своих 53 встречах регулярного чемпионата коллектив из Иллинойса сумел заработать 50 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона он находится на шестом месте.

    Последняя победа «Чикаго» датирована 22 апреля. Тогда в «Юнайтед Центре» «Блэкхокс» одержали верх над «Нэшвиллом» в дополнительное время (5:4 ОТ). В шести следующих матчах команда проиграла.

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    • Черная полоса началась со второй стыковой встречи с «Нэшвиллом» (1:3). Далее у себя дома «дрозды» оказались слабее «Тампы» (4:7) и «Флориды» (3:4 ОТ; 4:5).

    В двух последних играх «Чикаго» зарубился с «Каролиной» на «PNC-арене». Но оба раза подопечные Джереми Коллитона потерпели крупные поражения (2:5; 3:6).

    Прогноз

    Победа «Каролины» оценивается в 1.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.25, а на победу «Чикаго» — 4.78.

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    «Каролина», обеспечив себе выход в плей-офф, хочет завершить регулярный сезон на первом месте в Центральном дивизионе. Ну а «Чикаго» просто доигрывает чемпионат.

    Дома «Кейнс» снова должны набирать очки и выносить соперников крупно. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.73.

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