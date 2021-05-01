«Детройт»
Ребята из Мичигана провели в чемпионате 52 поединка. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Ред Уингз» идут на седьмом месте с 43 очками в резерве.
Концовку сезона «Детройт» снова проводит с потерями баллов. В шести своих предыдущих матчах красно-белым удалось одержать только одну победу.
В одной из домашних встреч «Детройт» крупно влетел «Чикаго» (4:0), после чего подопечные Джеффа Блашилла дважды слились «Далласу» в Техасе (2:3 Б; 2:5).
Еще в одной игре с «шерифами» «крылья» добыли крупную победу (7:3), а затем снова уступили «Старз» (1:2 ОТ). В последних матчах «Детройт» влетел «Коламбусу» (0:1 Б) и «Каролине» (1:3).
«Тампа-Бэй»
В 50 поединках чемпионата команда из Флориды заработала 70 баллов. В зачете Центрального дивизиона она находится на третьем месте, имея путевку в следующий раунд.
В шести недавних матчах «Тампа-Бэй» одержала пять побед. Дважды в этом отрезке «молнии» зарубились с «Каролиной». В первой встрече на «Амали Арене» хозяева взяли верх (3:2 ОТ).
А второй поединок против «Кейнс» завершился для коллектива Джона Купера крупным поражением (1:4). После этих матчей «Тампа» пару раз разобралась с «Коламбусом» (3:1; 4:3 ОТ).
28 апреля состоялся выезд в «Юнайтед Центр», где «молнии» обыграли «Чикаго» (7:4). В последней встрече «Тампа» без особых проблем расправилась с «Далласом» (3:0).
Прогноз
Победа «Детройта» оценивается в 5.55, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.15, а на победу «Тампы-Бэй» — 1.54.
В их прошлой игре, которая состоялась на «Амали Арене», «Тампа-Бэй» неожиданно была разгромлена «Детройтом» (1:5). Разумеется, команда Купера хотела бы поквитаться за такое унижение.
В грядущем поединке заброшенных шайб снова должно быть предостаточно. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.74.