ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нагельсманн возглавит «Баварию» с нового сезона«Бавария» Нагельсманна обещает захватывать и пугать Президент УЕФА Александер ЧеферинВремя исправлять ошибки. УЕФА нужно починить европейский футбол Александер Чеферин с трофеем Лиги чемпионовЛига конференций. Ответы на вопросы о новом турнире
  • 06:55
    • Сборная России разгромила Германию на ЮЧМ-2021
  • 23:55
    • «МЮ» забил шесть мячей «Роме» в первом полуфинале Лиги Европы
    Все новости спорта

    В Детройте заброшенных шайб будет много?

    «Детройт» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 1.74) на хоккейный матч НХЛ 1 мая 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Детройт Ред Уингз Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг
    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Тампа-Бэй»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джо Велено
    В матче регулярного сезона НХЛ «Детройт» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет на «Литл Сизарс Арене» 1 мая. Начало встречи — в 22:00 мск. «Детройт» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Детройт»

    Ребята из Мичигана провели в чемпионате 52 поединка. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Ред Уингз» идут на седьмом месте с 43 очками в резерве.

    Концовку сезона «Детройт» снова проводит с потерями баллов. В шести своих предыдущих матчах красно-белым удалось одержать только одну победу.

    В одной из домашних встреч «Детройт» крупно влетел «Чикаго» (4:0), после чего подопечные Джеффа Блашилла дважды слились «Далласу» в Техасе (2:3 Б; 2:5).

    Все прогнозы на НХЛ

    Еще в одной игре с «шерифами» «крылья» добыли крупную победу (7:3), а затем снова уступили «Старз» (1:2 ОТ). В последних матчах «Детройт» влетел «Коламбусу» (0:1 Б) и «Каролине» (1:3).

    «Тампа-Бэй»

    В 50 поединках чемпионата команда из Флориды заработала 70 баллов. В зачете Центрального дивизиона она находится на третьем месте, имея путевку в следующий раунд.

    В шести недавних матчах «Тампа-Бэй» одержала пять побед. Дважды в этом отрезке «молнии» зарубились с «Каролиной». В первой встрече на «Амали Арене» хозяева взяли верх (3:2 ОТ).

  • НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», «Айлендерс» разгромили «Рейнджерс»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 апреля
  • Сегодня

    • А второй поединок против «Кейнс» завершился для коллектива Джона Купера крупным поражением (1:4). После этих матчей «Тампа» пару раз разобралась с «Коламбусом» (3:1; 4:3 ОТ).

    28 апреля состоялся выезд в «Юнайтед Центр», где «молнии» обыграли «Чикаго» (7:4). В последней встрече «Тампа» без особых проблем расправилась с «Далласом» (3:0).

    Прогноз

    Победа «Детройта» оценивается в 5.55, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.15, а на победу «Тампы-Бэй» — 1.54.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    В их прошлой игре, которая состоялась на «Амали Арене», «Тампа-Бэй» неожиданно была разгромлена «Детройтом» (1:5). Разумеется, команда Купера хотела бы поквитаться за такое унижение.

    В грядущем поединке заброшенных шайб снова должно быть предостаточно. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.74.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.56
  • Прогноз на матч Бегу — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Соболенко — Звонарева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зверев — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Витебск — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Барселона
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Тондела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вердер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.05
  • Прогноз на матч Марсель — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сельта — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Луго — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.59
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Порту — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Авангард» может завершить серию с ЦСКА в шестом матче
  • Система дала сбой. «Авангард» — в шаге от исторического триумфа
    • 14:45 27/04/2021     Артем Дзюба
  • «Зенит» и «Локомотив» — в Лиге чемпионов, ЦСКА мимо еврокубков. Все расклады перед заключительными турами РПЛ
    • 14:56 26/04/2021     «Авангард» сравнял счет в финальной серии с ЦСКА — 2:2
  • Самый эпичный матч сезона в КХЛ. Как «Авангард» совершил камбэк в противостоянии с ЦСКА
    • 12:24 25/04/2021
    «Детройт» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 01.05.2021. Прогнозы на хоккей. В Детройте заброшенных шайб будет много?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры