В матче регулярного сезона НХЛ «Детройт» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет на «Литл Сизарс Арене» 1 мая. Начало встречи — в 22:00 мск. «Детройт» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

Ребята из Мичигана провели в чемпионате 52 поединка. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Ред Уингз» идут на седьмом месте с 43 очками в резерве.

Концовку сезона «Детройт» снова проводит с потерями баллов. В шести своих предыдущих матчах красно-белым удалось одержать только одну победу.

В одной из домашних встреч «Детройт» крупно влетел «Чикаго» (4:0), после чего подопечные Джеффа Блашилла дважды слились «Далласу» в Техасе (2:3 Б; 2:5).

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Еще в одной игре с «шерифами» «крылья» добыли крупную победу (7:3), а затем снова уступили «Старз» (1:2 ОТ). В последних матчах «Детройт» влетел «Коламбусу» (0:1 Б) и «Каролине» (1:3).

«Тампа-Бэй»

В 50 поединках чемпионата команда из Флориды заработала 70 баллов. В зачете Центрального дивизиона она находится на третьем месте, имея путевку в следующий раунд.

В шести недавних матчах «Тампа-Бэй» одержала пять побед. Дважды в этом отрезке «молнии» зарубились с «Каролиной». В первой встрече на «Амали Арене» хозяева взяли верх (3:2 ОТ).

А второй поединок против «Кейнс» завершился для коллектива Джона Купера крупным поражением (1:4). После этих матчей «Тампа» пару раз разобралась с «Коламбусом» (3:1; 4:3 ОТ).

28 апреля состоялся выезд в «Юнайтед Центр», где «молнии» обыграли «Чикаго» (7:4). В последней встрече «Тампа» без особых проблем расправилась с «Далласом» (3:0).

Прогноз

Победа «Детройта» оценивается в 5.55, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.15, а на победу «Тампы-Бэй» — 1.54.

В их прошлой игре, которая состоялась на «Амали Арене», «Тампа-Бэй» неожиданно была разгромлена «Детройтом» (1:5). Разумеется, команда Купера хотела бы поквитаться за такое унижение.

В грядущем поединке заброшенных шайб снова должно быть предостаточно. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.74.