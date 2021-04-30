В матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Даллас». Матч пройдет на «Амали Арене» 30 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

В 49 встречах регулярного сезона коллективу из Флориды удалось завоевать 68 очков. В Центральном дивизионе он замыкает тройку лидеров и со спокойной душой готовится к плей-офф.

В шести матчах из семи предыдущих «Тампе-Бэй» посчастливилось сыграть у себя дома. В четырех поединках на «Амали Арене» хозяева были сильнее противников.

Сперва подопечные Джона Купера победили (3:2 ОТ) и проиграли (3:5) «Флориде», после чего с подобными результатами закончились игры против «Каролины» (3:2 ОТ; 1:4).

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В следующих двух встречах «Тампа-Бэй» разобралась с «Коламбусом» (3:1; 4:3 ОТ). А в недавнем матче, который прошел в «Юнайтед Центре», «молнии» обыграли «Чикаго» (7:4).

«Даллас»

Техасские ребята также провели в регулярном сезоне 49 матчей, в ходе которых набрали 54 очка. В таблице Центрального дивизиона «Старз» оказались пятыми.

Недавно «Даллас» стрельнул четырьмя победами подряд, добытыми на своем льду. Сперва хозяева в «Американ Эйрлайнс Центре» дважды разгромили «Коламбус» (4:1; 5:1).

А затем «шерифы» принимали «Детройт» и оба раза взяли над «крылышками» верх (3:2 Б; 5:2). В следующих очных встречах с «Ред Уингз» техасцы уступили (3:7) и были сильнее (2:1 ОТ).

Соперником «Далласа» в паре последних матчей оказалась «Каролина». В дуэли с «Кейнс» подопечные Рика Боунесса одержали победу (4:3 ОТ) и крупно проиграли (1:5).

Прогноз

Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.04, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Далласа» — 3.20.

В Центральном дивизионе осталось только одно вакантное место, позволяющее выйти в плей-офф. За него «Даллас» бьется с «Нэшвиллом».

«Шерифам» нужны очки в каждой игре, но сейчас им предстоит матч с сильным соперником. Возможно, отсутствие турнирной мотивации поможет гостям рассчитывать на успех в поединке с «Тампой». Наши прогноз и ставка — победа «Далласа» с форой +1.5 за 1.65.