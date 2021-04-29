НХЛ. «Вегас» разгромил «Колорадо», «Миннесота» уступила «Сент-Луису»

«Оттава» — «Ванкувер» 6:3

«Оттава» выиграла вторую игру подряд, переиграв «Ванкувер» со счетом 6:3. Российские игроки «сенаторов» Артем Зуб, Никита Зайцев и Евгений Дадонов результативными действиями не отличились.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Ванкувер» — 6:3 (1:0, 4:2, 1:1) Голы: Мете — 1 (Форментон, Пинто), 2:04 — 1:0. Тирни — 6 (Дзингел, Шабо), 20:38 — 2:0. Норрис — 15 (Ткачак), 21:10 — 3:0. Майерс — 5 (Юолеви, Хегландер), 25:43 — 3:1. Шабо — 5 (Пол, Форментон), 26:36 — 4:1. Виртанен — 5 (Мотт), 27:23 — 4:2. Ткачак — 16 (Батерсон, Браннстрем), 36:13 — 5:2. Уайт — 10 (п.в.), 54:33 — 6:2. Саттер — 9 (Майерс, Хьюз), 57:43 — 6:3Вратари: Хегберг — Демко (52:40 — 53:29, 54:18 — 54:33)Штраф: 14-16Броски: 33 (11+12+10) — 22 (10+6+6)

«Оттава» идет на шестом месте в Северном дивизионе, а «Ванкувер» — на седьмом.

«Оттава» — «Ванкувер»

«Миннесота» — «Сент-Луис» 3:4

«Сент-Луис» на последних секундах вырвал победу у «Миннесоты», выиграв со счетом 4:3. Автором победной шайбы стал Роберт Томас, отличившись за 23 секунды до конца основного времени. На счету Майка Хоффмана дубль, в активе Владимира Тарасенко голевая передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Сент-Луис» — 3:4 (1:0, 2:1, 0:3) Голы: Бродин — 7 (Фолиньо, Гринуэй), 17:47 — 1:0. Эрикссон Эк — 16 (Гринуэй), 20:32 — 2:0. Хоффман — 15 (бол., Тарасенко, Перрон), 30:27 — 2:1. Фолиньо — 10 (Дамба), 31:29 — 3:1. Хоффман — 16 (бол., Перрон, Крюг), 43:49 — 3:2. Кайру — 11 (Томас), 47:41 — 3:3. Томас — 3 (Хоффман, Кайру), 59:37 — 3:4Вратари: Тэлбот (59:37) — БиннингтонШтраф: 4-2Броски: 29 (10+16+3) — 32 (13+7+12)

«Миннесота» идет на третьем месте в Западном дивизионе, а «Сент-Луис» — на четвертом.

«Миннесота» — «Сент-Луис»

«Монреаль» — «Торонто» 1:4

«Торонто» выиграл у «Монреаля» со счетом 4:1. Российские игроки Илья Михеев и Александр Романов результативными действиями не отметились.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Торонто» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Голы: Нюландер — 15 (бол., Марнер, Райлли), 1:38 — 0:1. Мэттьюс — 35 (Фолиньо, Райлли), 8:44 — 0:2. Маззин — 3 (Спецца, Торнтон), 26:27 — 0:3. Сузуки — 10 (Питри, Эдмундсон), 35:15 — 1:3. Брукс — 3 (Спецца, Холл), 48:15 — 1:4Вратари: Аллен — КэмпбеллШтраф: 6-4Броски: 33 (11+13+9) — 29 (7+11+11)

«Торонто» лидирует в Северном дивизионе. «Монреаль» занимает четвертую строчку.

«Монреаль» — «Торонто»

«Виннипег» — «Эдмонтон» 1:3

«Виннипег» потерпел пятое поражение подряд, уступив на своем льду «Эдмонтону» со счетом 1:3. Российский защитник «Ойлерз» Дмитрий Куликов очков не набрал, закончив матч с показателем полезности «-1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Голы: Бэрри — 7 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 10:52 — 0:1. Уилер — 11 (Копп), 24:29 — 1:1. Нюджент-Хопкинс — 14 (бол., Бэрри, Макдэвид), 26:20 — 1:2. Драйзайтль — 24 (п.в., Макдэвид, Нерс), 59:51 — 1:3Вратари: Хеллибак (58:23 — 59:51) — КоскиненШтраф: 6-2Броски: 30 (6+9+15) — 28 (10+10+8)

«Эдмонтон» идет на втором месте в Северном дивизионе, а «Виннипег» — на третьем.

«Виннипег» — «Эдмонтон»

«Вегас» — «Колорадо» 5:2

«Вегас» одержал десятую победу подряд, обыграв на своем льду «Колорадо» со счетом 5:2. Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин сыграл 19 минут и сделал один бросок по воротам соперника.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Колорадо» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) Голы: Карлссон — 13 (Пьетранджело, Мартинес), 0:10 — 1:0. Тэйвз — 7 (Седерберг), 13:43 — 1:1. Пачиоретти — 23 (бол., Теодор, Стоун), 29:36 — 2:1. Стоун — 19 (Стивенсон, Пачиоретти), 34:39 — 3:1. Грэйвс — 2 (Маккиннон), 37:06 — 3:2. Пачиоретти — 24 (Стоун), 40:55 — 4:2. Маршессо — 14 (п.в.), 58:41 — 5:2Вратари: Флери — Дубник (55:39 — 58:41)Штраф: 8-8Броски: 26 (11+6+9) — 37 (12+13+12)

«Вегас» лидирует в Западном дивизионе. «Колорадо» занимает вторую строчку.

«Вегас» — «Колорадо»

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» 2:3

«Анахайм» прервал неудачную 5-матчевую серию, обыграв в гостях «Лос-Анджелес» со счетом 3:2. Российский нападающий «уток» Александр Волков отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1) Голы: Виларди — 7 (бол., Мур, Кемпе), 24:50 — 1:0. Кемпе — 14 (мен., Андерсон, Рой), 31:15 — 2:0. Кэррик — 2 (Волков, Флери), 32:53 — 2:1. Стил — 6 (Ракелль), 36:35 — 2:2. Фаулер — 5, 58:59 — 2:3Вратари: Петерсен (59:24) — ГибсонШтраф: 4-10Броски: 30 (8+18+4) — 22 (9+8+5)

«Лос-Анджелес» идет на седьмой строчке в Западном дивизионе, а «Анахайм» — на восьмой.

«Лос-Анджелес» — «Анахайм»

«Сан-Хосе» — «Аризона» 4:2

«Сан-Хосе» обыграл «Аризону» со счетом 4:2. В составе победителей россиянин Александр Барабанов отметился результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Аризона» — 4:2 (3:1, 0:1, 1:0) Голы: Кейн — 20 (Барабанов, Хертл), 1:12 — 1:0. Балцерс — 7 (Кутюр, Леонард), 10:06 — 2:0. Лабанк — 11 (Труэ, Грегор), 14:08 — 3:0. Кессел — 18 (Н. Шмальц, Келлер), 15:47 — 3:1. Ларссон — 8 (Яльмарссон, Хант), 24:40 — 3:2. Хертл — 15 (п.в., Ферраро, Кутюр), 59:23 — 4:2Вратари: Корженарж — Кемпер (14:47 — 15:47, 58:34 — 59:23)Штраф: 8-8Броски: 31 (8+10+13) — 30 (13+14+3)

«Сан-Хосе» занимает шестое место в Западном дивизионе, «Аризона» — на пятой строчке.